Минфин разместил облигации на 10 миллиардов

Министерство финансов Украины во вторник, 7 августа, разместило гривневые и валютные облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 10 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина по итогам аукциона, передает БизнесЦензор.

«По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 7 августа в государственный бюджет привлечено 10,04 млрд грн (по официальному курсу НБУ)», – сказано в сообщении.

В частности, Минфин разместил трехмесячные ОВГЗ на 1,75 млрд грн и шестимесячные – на 1,04 млрд по единой ставке 18%.

Ценные бумаги сроком обращения 329 дней были размещены на 11,75 млн по ставке 17,8%, сроком обращения 672 дня – на 1,73 млн грн по ставке 16,8%.

Кроме того, министерство привлекло от размещения краткосрочных облигаций в долларах США со сроком обращения 105 дней $130,78 млн под 5,52% годовых.

От доразмещения долларовых облигаций сроком обращения 203 дня поступило $56,46 млн (по ставке 5,89%), от номинированных в евро ОВГЗ сроком обращения 77 дней – 69,01 млн евро (ставка 4,39%).

Ранее в НБУ назвали выход нерезидентов из вложений в ОВГЗ среди причин ослабления курса гривни (с начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд грн).