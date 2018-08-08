Доба ООС: втрати тільки у бойовиків

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 08 серпня говориться:

«Упродовж минулої доби, 07 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 5 разів із важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли здійснювалися по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Малинового, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм наші позиції біля Кримського, Новолуганського, Лебединського та Широкиного.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося.

За даними розвідки трьох окупантів знищено, дев’ять дістали поранення».