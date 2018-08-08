Суд не зміг подивитися ганебні ролики Луценка. Дивиться у нас (відео)

Суд переніс засідання у справі про законність демонстрації на радіо і телебаченні рекламних роликів про діяльність генпрокурора Юрія Луценка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Twitter: «Суд переніс розгляд справи через неможливість переглянути ГПУшний ролик. Ми впевнені, що ролики з піаром Луценка, які транслювались на ТВ, не мають нічого спільного з соціальною рекламою».

Зазначається, що наступне засідання відбудеться у вересні.

У лютому у ЗМІ з'явилась публікація, що Генпрокурор Юрій Луценко використовує своє відомство для самореклами на радіо і телебаченні.

Після цього у Генеральній прокуратурі заявили, що не мають відношення до виготовлення, замовлення та розповсюдження роликів і не знають, хто їх замовляв.

Попри це журналісти оприлюднили дані, які говорять про причетність оточення генпрокурора до розповсюдження «соціальної реклами» про Юрія Луценка та його відомство.

В «1+1 media» зазначили, що ролики з рекламою діяльності Генпрокуратури транслювалися в ефірі телеканалу «1+1» за квотою соціальної реклами після відповідного листа від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Генеральна прокуратура заявила, що зверталася до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням роз'яснити процедуру надання аудіовізуальним матеріалам статусу соціальної реклами.

Пізніше громадська організація «Українська антикорупційна асоціація» заявила, що є ініціатором створення відео- та аудіороликів.

У квітні Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження стосовно «соціальної реклами». Позов подав ЦПК до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Треті особи у справі — Луценко та «Українська антикорупційна асоціація».

Позивачі вважають, що реклама має ознаки політичної, а не соціальної.