Главными хозяевами «трубы» для украинского интернета оказались бывший «зеленый бютовец» и несколько мутных фирм Стал известен владелец самого большого пакета акций крупнейшего в Украине обладателя оптоволоконной инфраструктуры – «Атракома».

В прошлом месяце в Единый реестр Минюста были внесены изменения, согласно которым 50% акции в этой компании контролирует Олег Шевчук, передает Liga.net. По-прежнему нет открытых данных, кто является миноритарными владельцами «Атракома». Так, 33% контролирует швейцарская Zeig AG, которая записана на швейцарца с именем Гнем Виктор Лоренц. В открытых источниках он также упоминается как адвокат и партнер Schnurrenberger Tobler Gnehm & Partner в кантоне Цуг. Еще 17% контролирует офшор Larix Enterprises Ltd c пропиской на Маршалловых островах. Один из собеседников на рынке утверждает, что в миноритариях «Атракома» также есть Илья Солодовский, известный как экс-руководитель компании ESU, которая выступила в 2011 году единственным претендентом на госпакет акций «Укртелекома» от имени австрийской инвест-фирмы EPIC и впоследствии стала его владельцем. Примечательно, что сейчас ESU, которая занимается подрядами для телеком-операторов и уже не имеет никакого отношения к «Укртелекому», оформлена на того же швейцарского юриста Гнема Виктора Лоренца. В числе миноритарных акционеров «Атракома» ранее назывался также экс-предправления «Укртелекома» Георгий Дзекон. Президент Конфедерации работодателей Украины Олег Шевчук - известный телеком-бизнесмен, общественный и политический деятель. В 2014 году с марта по ноябрь он был депутатом во фракции «Батьківщина». Также он был депутатом блока Юлии Тимошенко с 2007-го по 2012 год. Долгое время, 1991-2006 гг, Шевчук состоял в Партии зеленых, в составе которой стал впервые депутатом в 1998 году. Сейчас интересы Шевчука представлены в ряде компаний, работающих на рынке строительства и недвижимости. Первый большой капитал он заработал в первой половине 90-х, работая на рынке ферросплавов (создал и возглавил Ассоциацию ферросплавов «УкрФа»). Также в 90-х годах он основал группу компаний «Обрий» (ферросплавы, недвижимость, туризм, авиаперевозки, рекламный бизнес, медицина и пр.), из которой вышел в начале 2000-х. С мая 2018 года Шевчук решил раскрыть свое участие в ряде телеком-проектов в Украине. Так, вначале его представители поделились информацией, что бизнесмен является основным владельцем группы компаний – «Омега Телеком», «Омега ТВ» и «Омега Секьюритиз». Причем СМИ узнали о его причастности к «Омега Телеком» еще в 2013 году. Тогда «Киевстар» продал этой компании общеукраинскую магистральную сеть, принадлежащую дочерней компании «Украинские радиосистемы» (Beeline). После слияния двух мобильных операторов в Украине, одна из транспортных сетей оказалась лишней. И экс-президенту «Киевстар» Игорю Литовченко удалось договориться о сделке с Шевчуком, с которым он был хорошо знаком. Магистральную инфраструктуру собирается использовать фактически стартап Шевчука «Омега ТВ» для раздачи по всей стране интернет-провайдерам телевизионного контента. «Атраком» - гораздо более значительный и дорогой актив Олега Шевчука. Это крупнейший строитель и распорядитель оптоволоконной инфраструктуры в стране. Эта компания фактически является основой для раздачи дата-трафика по регионам Украины для многих хорошо известных розничных телеком-сетей. В частности, магистральные волокна компании послужили основой для транспортных сетей мобильных операторов Beeline, UMC (сейчас - Vodafone Ukraine), PEOPLEnet, «Киевстар», lifecell и других компаний. Как рассказывает один из осведомленных участников на рынке, до кризиса «Атраком» оценивали в 60-80 млн евро. Сколько актив может стоить сейчас? Точные оценки озвучить никто не берется. Но, как говорит президент компании IoT Ukraine Олег Стефанюк, «труба» (оптоволоконные магистрали для телекома) не будет в ближайшее время утрачивать свою ценность, так как объемы интернет-трафика растут с каждым годом. Как рассказал LIGA.net представитель команды Олега Шевчука, раскрытие участия в телеком-бизнесе позволит бизнесмену проще привлекать кредитные ресурсы, в том числе из зарубежных банков. Кроме того, прозрачность, по его словам, может стать оружием от обвинений и посягательств на бизнес. Здесь надо напомнить, что «Атраком» в прошлом году попал в неприятную историю. СБУ подозревала его менеджмент в содействии терроризму в «ЛНР». Но для компании эта история в итоге завершилась неожиданно тихо и практически без последствий. P.S. После публикации в распоряжении редакции оказалась копия устава «Атраком» от 2017 года. Как оказалось, от миниоритарных акционеров - компаний Zeig AG и Larix Enterprises Ltd - тогда стояли подписи Ильи Солодовского и Станислава Гурского, бывшего топ-менеджера «Укртелеком»а и директора «Тримоб». Правда, как указывается в том же документе, они действовали по доверенности.

