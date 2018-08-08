Главными хозяевами «трубы» для украинского интернета оказались бывший «зеленый бютовец» и несколько мутных фирм

 

11 августа

10:56

Подвоз горячей воды для жителей киевских «Теремков» будет затруднен: ДТЭК Рината все подходы к массиву перекопает

08:42

Луценко пояснив, чому прокурори не прийшли до суду над Кернесом: вони всі одразу захворіли

08:11

Доба ООС: поранено трьох українських військовослужбовців

10 августа

22:56

СБУ в АР Крим перехопила російське судно з санкційного списку

22:00

Влада Львова опинилася в анекдотичному становищі: або двері зняти, або зупинки переробляти

21:09

РФ проиграла Европе спор о «Третьем энергопакете», запрещающем газодобытчикам владеть магистральной «трубой»

20:31

Российского полковника-орденоносца, отдавшего приказ об обстреле пассажирского автобуса под Волновахой, разрешили осудить заочно

20:19

НАЗК надало Луценку привід відсвяткувати вечір п’ятниці

18:23

Екс-менеджера ПАТ «Укргазвидобування» Тамразова «закрили» у закритому режимі

18:07

«Укрзализніця» підрахувала кількість пасажирів і грошей від українсько-російських перевезень

17:04

Зниклий позавчора на Донбасі військовий загинув

16:56

В армії України незабаром з’явиться нова гаубиця. Дівоче ім'я - «Богдана Натівна» (фото)

14:45

Оккупанты ОРДО перевели всех автомобилистов на «народные бляхи»

14:11

Голова НАБУ анонсував нові підозри нардепам

13:09

ОБСЕ зафиксировала: ночью колонна грузовиков въехала из РФ на оккупированный Донбасс – мимо пунктов пропуска

12:47

Справу проти Гепи закрито: прокурорам набридло

11:47

Доклад ООН об Иловайске-2014: раненых украинских бойцов российские оккупанты пытали и добивали

09:10

Третина українців долучилася до «медичної реформи»

08:44

Гоcстат обнаружил в июле дефляцию

08:02

Доба ООС: один військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення

09 августа

22:29

«Падаючого - штовхни»… У Ахметова «віддячили» Манафорту: потрібно перевірити сплату їм податків з 2004 року

21:06

Боевики не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ к якобы уничтоженному ракетой ВСУ автомобилю: предлагают верить им на слово

20:35

Маша Захарова бьет в набат: московских попов уже и в Греции не хотят видеть

20:18

Главарю «ЛНР» тоже захотелось «продления полномочий»

19:42

Порошенко сказав, коли до Ради потраплять «євроатлантичні» зміни до Конституції

18:01

Артисту Безрукову пора толстеть и гримироваться: в РФ пообещали снять видео со «стабильным» Сенцовым и даже показать запись

17:21

Колишньому «топу» «Укргазвидобування» не дозволили дати хабаря

10:06

Голова АМКУ зізнався: справа про монополізм ДТЕКу Ахметова провалена

08:53

2012 год выдался особенно урожайным для Манафорта: выбирали Верховную Раду Украины

08:06

Доба ООС: один військовослужбовець загинув, троє поранені, один зник

Главными хозяевами «трубы» для украинского интернета оказались бывший «зеленый бютовец» и несколько мутных фирм

Стал известен владелец самого большого пакета акций крупнейшего в Украине обладателя оптоволоконной инфраструктуры – «Атракома».


В прошлом месяце в Единый реестр Минюста были внесены изменения, согласно которым 50% акции в этой компании контролирует Олег Шевчук, передает Liga.net.

По-прежнему нет открытых данных, кто является миноритарными владельцами «Атракома». Так, 33% контролирует швейцарская Zeig AG, которая записана на швейцарца с именем Гнем Виктор Лоренц. В открытых источниках он также упоминается как адвокат и партнер Schnurrenberger Tobler Gnehm & Partner в кантоне Цуг.

Еще 17% контролирует офшор Larix Enterprises Ltd c пропиской на Маршалловых островах.

Один из собеседников на рынке утверждает, что в миноритариях «Атракома» также есть Илья Солодовский, известный как экс-руководитель компании ESU, которая выступила в 2011 году единственным претендентом на госпакет акций «Укртелекома» от имени австрийской инвест-фирмы EPIC и впоследствии стала его владельцем. Примечательно, что сейчас ESU, которая занимается подрядами для телеком-операторов и уже не имеет никакого отношения к «Укртелекому», оформлена на того же швейцарского юриста Гнема Виктора Лоренца.

В числе миноритарных акционеров «Атракома» ранее назывался также экс-предправления «Укртелекома» Георгий Дзекон.

Президент Конфедерации работодателей Украины Олег Шевчук - известный телеком-бизнесмен, общественный и политический деятель. В 2014 году с марта по ноябрь он был депутатом во фракции «Батьківщина». Также он был депутатом блока Юлии Тимошенко с 2007-го по 2012 год. Долгое время, 1991-2006 гг, Шевчук состоял в Партии зеленых, в составе которой стал впервые депутатом в 1998 году.

Сейчас интересы Шевчука представлены в ряде компаний, работающих на рынке строительства и недвижимости. Первый большой капитал он заработал в первой половине 90-х, работая на рынке ферросплавов (создал и возглавил Ассоциацию ферросплавов «УкрФа»). Также в 90-х годах он основал группу компаний «Обрий» (ферросплавы, недвижимость, туризм, авиаперевозки, рекламный бизнес, медицина и пр.), из которой вышел в начале 2000-х.

С мая 2018 года Шевчук решил раскрыть свое участие в ряде телеком-проектов в Украине. Так, вначале его представители поделились информацией, что бизнесмен является основным владельцем группы компаний – «Омега Телеком», «Омега ТВ» и «Омега Секьюритиз». Причем СМИ узнали о его причастности к «Омега Телеком» еще в 2013 году. Тогда «Киевстар» продал этой компании общеукраинскую магистральную сеть, принадлежащую дочерней компании «Украинские радиосистемы» (Beeline). После слияния двух мобильных операторов в Украине, одна из транспортных сетей оказалась лишней. И экс-президенту «Киевстар» Игорю Литовченко удалось договориться о сделке с Шевчуком, с которым он был хорошо знаком. Магистральную инфраструктуру собирается использовать фактически стартап Шевчука «Омега ТВ» для раздачи по всей стране интернет-провайдерам телевизионного контента.

«Атраком» - гораздо более значительный и дорогой актив Олега Шевчука. Это крупнейший строитель и распорядитель оптоволоконной инфраструктуры в стране. Эта компания фактически является основой для раздачи дата-трафика по регионам Украины для многих хорошо известных розничных телеком-сетей. В частности, магистральные волокна компании послужили основой для транспортных сетей мобильных операторов Beeline, UMC (сейчас - Vodafone Ukraine), PEOPLEnet, «Киевстар», lifecell и других компаний. Как рассказывает один из осведомленных участников на рынке, до кризиса «Атраком» оценивали в 60-80 млн евро.

Сколько актив может стоить сейчас? Точные оценки озвучить никто не берется. Но, как говорит президент компании IoT Ukraine Олег Стефанюк, «труба» (оптоволоконные магистрали для телекома) не будет в ближайшее время утрачивать свою ценность, так как объемы интернет-трафика растут с каждым годом.

Как рассказал LIGA.net представитель команды Олега Шевчука, раскрытие участия в телеком-бизнесе позволит бизнесмену проще привлекать кредитные ресурсы, в том числе из зарубежных банков. Кроме того, прозрачность, по его словам, может стать оружием от обвинений и посягательств на бизнес. Здесь надо напомнить, что «Атраком» в прошлом году попал в неприятную историю. СБУ подозревала его менеджмент в содействии терроризму в «ЛНР». Но для компании эта история в итоге завершилась неожиданно тихо и практически без последствий.

P.S.

После публикации в распоряжении редакции оказалась копия устава «Атраком» от 2017 года. Как оказалось, от миниоритарных акционеров - компаний Zeig AG и Larix Enterprises Ltd - тогда стояли подписи Ильи Солодовского и Станислава Гурского, бывшего топ-менеджера «Укртелеком»а и директора «Тримоб». Правда, как указывается в том же документе, они действовали по доверенности.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

08 Августа 2018 16:39

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (134)

Боже, що він несе… (9)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (1)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (1)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (53)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 