Порошенко подарил сыну-нардепу миллион с лишним «налом» и часть дома

Всего подарок «потянул» почти на 10 млн.

Президент Петр Порошенко подарил старшему сыну, депутату Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексею Порошенко 1,1 млн гривень наличных средств и часть прав на жилой дом с надворными постройками в Козине (Киевская область) на 9,5 млн гривень.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, поданном Алексеем Порошенко, передают Українські Новини.

Общая площадь жилого дома в Козине составляет 1 331,7 кв. м, а общая стоимость - 30 млн гривен.

Согласно электронной декларации за 2017 год, дом принадлежал Петру Порошенко, а его жена, две дочери и младший сын бесплатно им пользовались.