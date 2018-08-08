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Раду очікує «важка» дискусія про пролонгацію «особливостей місцевого самоврядування» Донецької і Луганської областей

Думка депутата від БПП Вінника – це «його приватна думка», наголошує Ірина Геращенко.


Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко (від фракції «Блок Петра Порошенка») написала сьогодні у Facebook таке:

«Депутат Іван Вінник на всіх каналах розповідає, що БПП не підтримає пролонгацію закону про особливості місцевого самоврядування Донецької і Луганської областей. При всій повазі до колеги, все ж думаю, що це виключно його приватна думка (на яку він, безумовно, має право), але точно не позиція фракції . Й не варто плутати свою позицію з фракційною, адже позиція фракції визначатиметься після відповідної дискусії на зборах БПП, як і завжди в таких випадках.

Я ж нагадаю, що БПП завжди займала державницьку позицію щодо підтримки української армії, української дипломатії і політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі, розв‘язаної РФ. Я можу тільки подякувати колегам по фракції, в тому числі за непросте, але важливе для країни голосування восени 2017, за пролонгацію дій закону про особливості самоврядування. Тоді завдяки позиції БПП, НФ, позафракційних, депутатів інших фракцій, ми посилили переговорчі позиції наших дипломатів, сприяли пролонгації санкцій проти РФ. Натомість, це технічне голосування не призвело ні до яких зрад і армагедонів, якими лякали опоненти влади.

Восени нас чекає дискусія по закону. Важка. Ще раз підтверджую готовність (як в цьому є потреба), як учасник мінських переговорів, зустрітися з фракціями і надати ім аргументи голосування за цей закон, яке буде технічним. Бо немає сумніву, що РФ не збирається йти з Донбасу, але прагне звинуватити Україну в відході від мінських угод. Я впевнена, що БПП й цього разу займе державницьку позицію і допоможе українській дипломатії. Звичайно, окремі депутати можуть мати окрему думку , як це було й минулого голосування.

Й звичайно, ми повинні займати спільну, наполегливу позицію до наших американських і європейських партнерів, що вирішення питання Донбасу не може бути за рахунок України. За агресію має відповідати РФ і нести всю повноту відповідальності».


"ОБКОМ"

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08 Августа 2018 17:20

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (134)

Боже, що він несе… (9)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (1)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (1)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (53)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 