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Луценко повідомив, що замах на Катерину Гандзюк замовили «представники правоохоронних і державних органів»
Справу розслідує Головне слідче управління СБУ.
У Facebook генерального прокурора України сьогодні з’явився такий коментар, якій Юрій Луценко додав до свого посту от 3 серпня:
«За фактом організації закінченого замаху на умисно вбивство з особливою жорстокістю Гандзюк К.В., що вчинено на замовлення працівників правоохоронних і державних органів, за сприяння сепаратистських на території півдня України, з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки у південному регіоні держави».
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