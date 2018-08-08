Луценко повідомив, що замах на Катерину Гандзюк замовили «представники правоохоронних і державних органів»

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея? Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (134) Боже, що він несе… (9) Краще зміни до Статуту НАТО внести (0) От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (1) Чудово, але Рада до НАТО не піде (1) Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4) Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (53) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ