2012 год выдался особенно урожайным для Манафорта: выбирали Верховную Раду Украины

Украинские политики заплатили американскому политтехнологу Полу Манафорту в 2012 году за консультационные услуги 31 миллион долларов.

Об этом заявил судебный бухгалтер ФБР Морган Магинос на суде по неуплате налогов экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа, передает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Washington Post.

«2012 год, по-видимому, был самым прибыльным годом Манафорта, украинские политики выплатили ему 31 млн долларов», - рассказал Магинос.

Он также подтвердил, что всего с 2010 по 2014 год Манафорт заработал более 60 млн долларов, из которых 15 млн потратил на жилье и другие приобретения. Причем больше всего Манафорт потратил именно в 2012 году - более 9 миллионов.

Представитель налогового агентства США Майкл Уэлш, в свою очередь, сообщил, что Манафорт не уплатил полностью налоги с доходов, полученных в 2010-2014 годах в Украине.

Напомним, что по документам обвинения во время работы в Украине политтехнолог Пол Манафорт заработал 60 млн долларов.