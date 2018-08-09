Голова АМКУ зізнався: справа про монополізм ДТЕКу Ахметова провалена

Антимонопольний комітет України за підсумком трьохрічного розслідування справи стосовно компаній групи ДТЕК не бачить доказів, які б підтвердили, що енергохолдинг Рината Ахметова зловживає монопольним становищем.

Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв в інтерв’ю «Бізнес. Цензору», пишуть Наші Гроші.

«Станом на зараз ми не бачимо доказів, підтверджуючих звинувачення саме в зловживанні монопольним положенням. <…> У випадку з ДТЕК ми справді можемо говорити про те, що є ознаки домінуючого становища на ринку. Але вони не реалізуються компанією», – заявив Терентьєв.

На переконання голови АМКУ, проблемою справи ДТЕК є її «надмірна політизованість з самого початку».

«Зараз, за фактом трьох років розслідування, ми бачимо, що ні НКРЕКП, ні «Укренерго» не спроможні обґрунтувати зловживання ДТЕК. <…> Концентрація вугледобувних підприємств відбулась у 2010-2011 роках. Дозволи на придбання цих активів були видані тодішнім складом АМКУ. Відмінити ці дозволи немає підстав. Передавання товарів всередині групи не створює ринок і не є продажем. Це різні перерозподіли у межах одного суб’єкта ринку. Насправді, вирішення питання ДТЕК знаходиться в парламенті», – розтушував межі відповідальності Терентьєв.

Причиною того, що розслідування затягнулось у часі, очільник АМКУ Юрій Терентьєв називає складнощі в отриманні інформації про вугілля, оскільки шахти частково перебувають на непідконтрольній Україні території.

Складністю є й те, відмітив Терентьєв, що «НКРЕКП спершу активно підтримувала звинувачення, а потім перестала».

Розслідування монополії енергохолдингу ДТЕК Рината Ахметова на енергетичному ринку ведеться за заявою Нацкомісії по регулюванню енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) і державного «Укренерго» з 2015 року. Йдеться про зловживання монопольним становищем компаніями з групи ДТЕК – «Східенерго», «Дніпроенерго» та «Західенерго». На початку розслідування повідомлялось, що компанії ДТЕК значно завищували ціну вугілля за рахунок внутрішньогрупових перепродажів. І саме вже найдорожче вугілля включалось у розрахунок тарифів, які українці сплачували за електроенергію.

Нагадаємо, у 2015 році президент Петро Порошенко оголосив політику «деолігархізації». За її наслідками тоді єврооблігації ДТЕКу значно подешевшали і їх скупила інвесткомпанія ICU. Вихідці з цієї фірми тоді якраз очолювали НКРЕКП, Міністерство енергетики і Нацбанк.

«Деолігархізація» закінчилась у 2016 році. Тоді НКРЕКП прийняла формулу «Роттердам+», яку від АМКУ погодив особисто голова комітету Юрій Терентьєв. Ця формула значно збільшила прибутки ДТЕКу і внаслідок подорожчали єврооблігації, які придбало ICU.

В результаті застосування цієї формули, мільярди гривень йдуть на витрати транспортування – з голландського порту в Україну, хоча насправді вугілля перевозять з прилеглих територій за вдвічі нижчими від електротарифу цінами.

Самому введенню формули передували рекомендації АМКУ стосовно створення механізму розрахунку тарифу на електроенергію. Цей епізод у інтерв’ю Терентьєв також прокоментував:

«Ми не можемо вирішувати, якою саме має бути ця формула. Це сфера повноважень НКРЕКП. Вони повинні нести відповідальність. Все це повинно вирішитись з введенням ринку електроенергії».

Розслідування по ДТЕК перебуває у віданні першої замголови АМКУ Марії Ніжнік. Вона ж, за словами Терентьєва, займається розслідуванням за зустрічною заявою ДТЕК проти НКРЕКП щодо «різних непрозорих дій».

Нагадаємо, з моменту порушення справи у вересні 2015 року АМКУ не надає жодної інформації по справі, обіцяючи відкрити лише частину даних тільки по факту прийняття рішення у справі.

Підставами для ненадання інформації в Комітеті називають секретність «службової інформації» та «інтереси національної безпеки». На початку літа цього року Комітет приховував навіть прізвище державного уповноваженого, який веде справу (детальніше у матеріалі «АМКУ приховує дані про розслідування по Ахметову через… «національну безпеку»). Відтак Юрій Терентьєв є першим, хто оприлюднив прізвище Ніжнік попри «інтереси національної безпеки».

Раніше заступник редактора сайту «Наші гроші» Юрій Ніколов подав позов до АМКУ, у якому просить суд визнати протиправним дії Комітету з ненадання на запит інформації про розслідування та зобов’язати надати відповіді на запитувані питання щодо справи, у тому числі щодо прізвища держуповноваженого, що веде розслідування.