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Колишньому «топу» «Укргазвидобування» не дозволили дати хабаря

За спільної операції Генінспекції Генпрокуратури України та Служби безпеки України під час спроби дати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі затримано колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» (2010-2014) Олексія Тамразова.


Про це повідомляє генпрокурор Юрій Луценко, пише Інтерфакс-Україна.

«Після заяви про пропозицію хабара та отримання доказів затримано колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Тамразова під час спроби дати неправомірну вигоду в розмірі $200 тис. прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна в кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації (екс -президента України - ІФ) Януковича В.Ф.», - написав Ю.Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер удень.

Пізніше в четвер прес-секретар Ю.Луценка Лариса Сарган уточнила, що правоохоронці задокументували факт передачі половини від раніше обумовленої суми неправомірної вигоди, тобто $100 тис., заступнику начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури України.

У повідомленні, оприлюдненому на своїй сторінці у Facebook, Л.Сарган зазначила, що таку суму пропонував екс-керівник «Укргазвидобування» за «не вчинення прокурором в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, дій із використанням наданої йому влади та службового становища, а саме повторного звернення у зазначеному кримінальному провадженні за клопотанням про арешт природного газу».

«Укргазвидобування», 100% акцій якого належить НАК «Нафтогаз України», є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.

О.Тамразов, 1975 року народження, з 2010 до березня 2014 року обіймав посаду першого заступника голови правління державного ПАТ «Укргазвидобування». Також був власником ТОВ «Всеукраїнська медіа група» (сайт theinsider.ua).


"ОБКОМ"

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09 Августа 2018 17:21

 

 

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