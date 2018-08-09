Артисту Безрукову пора толстеть и гримироваться: в РФ пообещали снять видео со «стабильным» Сенцовым и даже показать запись

Действительно, зачем пускать к голодающему узнику представителей Украины – если есть под рукой такой «мастер перевоплощения» в кого угодно из «Табакерки»?

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов якобы согласился, чтобы его «стабильное состояние» сняли на видео. Об этом в Facebook написала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, сообщает Украинская правда.

«Уполномоченный по правам человека ЯНАО (Ямало-Ненецкого автономного округа РФ – «Обком») Анатолий Сак сможет сфотографировать Олега и снять видео своего разговора с ним», – сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что ее российская коллега Татьяна Москалькова пообещала предоставить видеозапись (странно было бы, если бы кино сняли – а потом не показали, не правда ли? Разве что под тем предлогом, что не «смонтировалось» – «Обком»).

Также, по информации Денисовой, к Сенцову едет какая-то «общественная наблюдательная комиссия».

Украинский уполномоченный также рассказала, что разговаривала с адвокатом политзаключенного Дмитрием Динзе. «По его словам, у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление», – написала Денисова.

В то же время, напомнила Денисова, в России все еще говорят, что «с Олегом все хорошо, состояние стабильное».

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая, требуя от властей России отпустить всех украинских политзаключенных. Украинского режиссера задержали в аннексированном Крыму 10 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов и приговорили к 20 годам лишения свободы.

От «Обкома»: Кино в застенках можно снять, кто спорит. Но все же – зачем? Ведь «стабильному» образу Сенцова все равно никто не поверит. Почему не поступить проще и убедительнее: пустить к нему представителей Украины, пусть даже сделав исключение из бесчисленных «законодательных» уловок, которыми перекрыт доступ к Олегу? Человека уже пятый год не могут сломать - зато теперь кино покажут?

В общем, не удивимся, если вместо Олег Сенцова снимут кого-то иного – да хоть упомянутого выше Безрукова. Он уже стольких переиграл! К тому же – исключительно благонадежен, посудите: учился лицедейству у оголтелого украинофоба Табакова, член партии «Единая Россия» с 2002 года, подписант письма в поддержку захвата Крыма, доверенное лицо Путина, член Патриаршего совета по культуре Московского патриархата РПЦ, член общественного совета при Министерстве обороны России… Нет, такой не подведет: сыграет Олега за столом с шашлыками, икрой и ананасами.