Порошенко сказав, коли до Ради потраплять «євроатлантичні» зміни до Конституції

Президент вірить у 300 нардепів.

Сьогодні у Facebook/petroporoshenko з’явився такий пост:

«Зміни до Конституції в частині закріплення наших амбіцій про вступ України до Європейського Союзу і до НАТО давно назріли. Мною підготовлені поправки до Основного Закону, які подам на розгляд Українського парламенту з початком нового політичного сезону.

Можливість зібрати триста голосів за рішення є. Я в цьому твердо переконаний. Нікому не дозволю піддати ревізії європейську та євроатлантичну стратегії України під впливом різних зовнішніх та внутрішніх обставин. Треба також позбутися продиктованих Кремлем призабутих конституційних засад для тимчасового перебування російського флоту на нашій території. В мене є своя відповідь і пропозиція на це.

Ще раз наголошую на тому, що конституційні зміни – це щеплення від тих, хто все ще думає петляти. І саме тому відповідні норми мають бути прямим текстом зафіксовані у Конституції».

Нагадаємо, на початку березня Порошенко заявляв, що його команда міркує над тим, як зафіксувати в Конституції стратегію вступу України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

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