Главарю «ЛНР» тоже захотелось «продления полномочий» Оккупационные власти ОРЛО решили продлить «полномочия главы и депутатов народного совета ЛНР», естественно, выдав свое решение за «инициативу общественников».

Как сообщают сепаратистские СМИ, необходимость «продления полномочий» вызвана якобы тем, что «власти ЛНР запустили процесс сбора предложений граждан» относительно некой «программы развития», передает Остров. «Будет справедливо дать им время эту работу закончить, а нам, гражданам республики, иметь возможность объективно оценить результаты работы власти. Именно поэтому считаем важным выступить с инициативой о продлении полномочий органов власти и хотим обратиться к руководству республики с просьбой эту инициативу рассмотреть», - заявляют «общественники». Роль «общественности» оккупанты ОРЛО на этот раз обязали сыграть, в частности, машинисту тепловоза Игорю Бартошу, «врио ректора» фейкового «Луганского нацуниверситета им. Даля» Виктору Рябичеву, «ректору» такого же «ЛНУ им. Шевченко» Елене Трегубенко и ряду других лиц. Как сообщалось, тремя днями ранее с аналогичной «инициативой» в ОРДО выступили члены сепаратистского движения «Донецкая республика», которые предложили увеличить сроки действия «полномочий» как «депутатов нарсовета», так и главаря «ДНР» Захарченко (см. «Общественное движение» главаря «ДНР» выступило за продление срока «полномочий» главаря «ДНР»).

"ОБКОМ" Версия для печати 09 Августа 2018 20:18 Опубликовать Tweet







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