Маша Захарова бьет в набат: московских попов уже и в Греции не хотят видеть

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Министерство иностранных дел РФ направило в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам, передает российский Интерфакс.

«Мы видели материалы «Царьграда», публикацию в соцсетях. Мы направили соответствующую ноту в посольство Греческой Республики в Москве с просьбой разъяснить ситуацию, подтвердить или опровергнуть, дать какие-то разъяснения на этот счет», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы, соответственно, сейчас ожидаем реакции греческой стороны», - добавила она.

6 августа бывший руководитель пресс-службы патриарха Кирилла, настоятель храма Святой Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский сообщил, что столкнулся с нежеланием греческих властей предоставлять долгосрочные визы священникам.

«Мы получили в визовом центре паспорта с визами - жене дали на три года, а мне - только на месяц. Я спросил девушку, которая нам выдавала паспорта, почему так? Девушка ответила: «Зря вы написали, что вы священник. Если бы написали, что пенсионер, то дали бы на три года», - рассказал отец Владимир в письме послу Греции в РФ Андреасу Фриганосу, которое опубликовал на своей странице в «Фейсбуке».

По словам священника, с такой ситуацией он столкнулся впервые за 25 лет, в течение которых многократно получал длительные визы в шенгенскую зону, оформляя их через консульства Франции, Италии, Германии, Швейцарии и несколько раз через консульство Греции.

Настоятель сообщил послу, что после первой публикации о случившемся многие российские священнослужители откликнулись в комментариях, что с ними за последние полгода случилась та же история - им давали визу на неделю, на две недели, максимум - на месяц.

Ранее на этой неделе МИД РФ вручил послу Греции ноту из-за выдворения российских дипломатов.