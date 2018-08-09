Боевики не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ к якобы уничтоженному ракетой ВСУ автомобилю: предлагают верить им на слово

Даже фото не предъявили.

Боевики «ДНР» не пропустили патруль СММ ОБСЕ к месту уничтожения, по их заявлениям, военного медицинского «Урала» и гибели в результате троих членов незаконных вооруженных формирований Об этом сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент Острова.

Таким образом, наблюдатели миссии не могут подтвердить правдивость слов пропагандистов "ДНР".

«По сообщениям СМИ на этой неделе погибли трое человек в неподконтрольном правительству районе, на юге Донецкой области… Нам не удалось установить факты относительно вероятного инцидента (о том, что ВСУ якобы уничтожили военный санитарный «Урал», в результате чего погибли трое человек – «Остров»). Мы не смогли проверить, погибли ли еще трое человек. Мы не можем этого сделать, потому что, как правило, вооруженные формирования отказываются предоставлять нам допуск к этому району», - сообщил Хуг.

«Предоставленный ограниченный доступ не принес никаких результатов в информативном плане», - отметил он.

Парадоксальность отказа в допуске патруля СММ ОБСЕ к месту якобы уничтожения военного грузового санитарного автомобиля заключается в том, что обвинив в этом «преступлении перед человечеством» ВСУ, сепаратисты лицемерно призвали «все международные и правозащитные организации обратить внимание» на этот инцидент.

Ранее пропагандисты «ДНР» заявили о том, что ВСУ противотанковой управляемой ракетой уничтожили военный санитарный «Урал», который вместо гражданской «скорой помощи» ехал ночью к пожилой женщине, пожаловавшейся на боли в сердца. Якобы в результате подрыва ракетой грузовика погибли трое боевиков «ДНР», которых сепаратистская пропаганда назвала «медицинскими работниками».

Никаких доказательств этому заявлению не последовало. Не были опубликованы даже фотографии с места «преступления перед человечеством».