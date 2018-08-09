«Падаючого - штовхни»… У Ахметова «віддячили» Манафорту: потрібно перевірити сплату їм податків з 2004 року

Ще у ХХ ст. Р. Ахметов в якомусь інтерв’ю сказав, що захоплюється філософією, чим спантеличив деяких читачів, які заходилися гадати відносно того, чия ж філософія ближче натурі Ахметова. Прийшли до висновку, що саме Ніцше…

У компанії українського олігарха Ріната Ахметова заявили, що не співпрацювали з екс-головою передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа та екс-радником Віктора Януковича Полом Манафортом після 2005 року. Про це повідомила прес-секретарка Ріната Ахметова Катерина Остроушко у відповідь на запит журналіста Громадського.

«Робота SCM з Манафортом та його консалтинговою фірмою була завершена в 2005 році. Після цього періоду Манафорт ніякої співпраці з SCM не мав. Будь-яка робота, яку він виконав в Україні після вказаного періоду, носила політичний характер, і компанією SCM, акціонером якої є Рінат Ахметов, не оплачувалася» — йдеться у відповіді.

У компанії додали, що Ахметов не має стосунку до юридичних питань, як розглядають у США у справі Манафорта.

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