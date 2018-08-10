Доба ООС: один військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 10 серпня говориться:

«Упродовж минулої доби, 09 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Противник 45 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази із важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли здійснювалися по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Майорська, Зайцевого, Мар’їнки, Красногорівки, Старогнатівки, Новомихайлівки, Богданівки, Чермлика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм наші позиції біля Новолуганського, Гнутового та Лебединського, а у районі Мар’їнки зафіксована робота ворожої снайперської групи.

Внаслідок бойових дій один захисник України загинув, двоє отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази обстріляли позиції українських захисників біля Опитного, Новомихайлівки, Павлополя та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби не зафіксовано.

За даними розвідки одного окупанта знищено, чотири дістали поранення».