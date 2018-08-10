Третина українців долучилася до «медичної реформи»

Хоча 14, 8 млн – це, мабуть, вже більш, ніж третина.

«Свого лікаря обрав кожен третій українець!» - написала у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун:

«Національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї» швидко рухається. Скоро настане час змінювати гасло з «Всім потрібен власний лікар» на «Всі мають власного лікаря».

На сьогодні 14,8 мільйонів українців підписали декларації з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами. Потужний результат! І найбільш помітний в тих областях, де місцева влада і медзаклади зробили свою роботу.

Це вінничани — там 56% мешканців області обрали своїх сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Наступні серед лідерів — Полтавська, Харківська і Хмельницька області. В цих регіонах навіть не кожен третій, а майже кожен другий вже має свого лікаря.

Робота управлінців у цих областях — приклад для інших регіонів. І сигнал, що час наздоганяти!»