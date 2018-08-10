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Доклад ООН об Иловайске-2014: раненых украинских бойцов российские оккупанты пытали и добивали

Во время Иловайской трагедии некоторых раненых бойцов сил АТО добивали, когда они были лишены боеспособности - уже после окончания боевых действий. Об этом речь идет в опубликованном вчера, 9 августа, докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.


По данным УВКПЧ, сообщает Liga.net, утром 29 августа около 20 бойцов АТО сели в один из грузовиков колонны отступления из села Многополье в село Новокатериновка. Через 30 минут после выезда грузовик попал под обстрел, большинство погибли или были ранены. Выжить удалось 7 солдатам, многие из них имели легкие ранения. Они спрятались недалеко от дороги, а после боя вывесили импровизированный белый флаг. Оккупанты с соседнего холма закричали, чтобы они сложили оружие и ползли на холм. Когда украинцы залезли на вершину холма, командир НВФ приказал им снять бронежилеты, каски и раздеться. По словам одного из выживших, один из военных снимал все очень медленно, потому что был ранен: это разозлило «старлея» оккупантов, после чего он выстрелили в спину и голову жертвы.

После этого пленным приказали встать и идти. Сержант ВСУ несколько раз просил офицера оккупантов не убивать его военнослужащих, «потому что те были очень молодыми». Двое свидетелей сообщили УВКПЧ, что тот дважды выстрелил из автомата сержанту в спину и голову.

Также во время перехода еще один военный неоднократно просил офицера ВС РФ разрешить ему позвонить матери. Двое свидетелей слышали два или три выстрела. Когда они обернулись, то увидели, что на земле лежит расстрелянный человек.

В одном из случаев раненый боец АТО сбежал в лес из обстрелянного авто. Он слышал, как люди сзади кричали: «Я ранен!» - но после этого раздавались одиночные выстрелы.

Во время событий под Иловайском были захвачены в плен около 300 добровольцев и военнослужащих. Их перевозили в четыре основных места: захваченное здание милиции в Снежном, здания на улице Борцов Революции, захваченные Академию внутренних дел и облуправление СБУ в Донецке.

Пленных удерживали в «нечеловеческих и унизительных» условиях из-за переполненности мест ограничения свободы, недостаточного количества или отсутствия матрасов, дневного света, свежего воздуха, пищи, медпомощи, в целом неадекватных санитарных условиях.

УВКПЧ отмечает, что во время допроса захваченных пытали (избивали, в том числе с элементами сексуального насилия, имитацией казни и др.), чтобы получить информацию, наказать их за присоединение к добробатам или вынудить присоединиться к НВФ.

(Полный доклад можно почитать здесь - в формате PDF).

23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны. Соотношение сил АТО к российским войскам и коллаборационистам составляло: личный состав - 1 к 18, танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16, артиллерия - 1 к 15 и «Грады» - 1 к 24.

29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн. Погибли не менее 36 гражданских лиц, разрушено около 600 домов.

Несмотря на вероломство россиян и крайне неудачный для Украины баланс сил, силы АТО дали бой противнику, уничтожив немало живой силы и техники.


"ОБКОМ"

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10 Августа 2018 11:47

 

 

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Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (134)

Боже, що він несе… (9)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (1)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (1)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (53)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 