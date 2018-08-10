Голова НАБУ анонсував нові підозри нардепам

Національне антикорупційне бюро підготувало проекти підозр у справах, в яких фігурують народні депутати. Про це сказав очільник НАБУ Артем Ситник під час брифінгу в п’ятницю.

«Незважаючи на проблеми детективи і прокурори рухаються, і зараз є цікаві напрацювання по інших справах», – розповів Ситник, повідомляє Українська правда.

За його словами, підготовлені і попередньо узгоджені з прокурорами проекти підозр «по справах, де фігурують, в тому числі, народні депутати України».

«І зараз ми будемо намагатись скеровувати їх в САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - УП) для того, щоб у подальшому, можливо, навіть виходити на Верховну Раду України», – зазначив голова НАБУ.

Він нагадав, що наразі в суді знаходиться справа екс-нардепа Миколи Мартиненка, депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков ознайомлюються з матеріалами «бурштинової справи», розслідування якої завершене.

Раніше Ситник розповів, що відомство розслідує 72 справи щодо порушення правил декларування на 769 мільйонів гривень. Більшість підозрюваних – нардепи і судді.

Крім того, очільник НАБУ сказав, що звільнив двох детективів відомства через порушення присяги, але до свого заступника Гізо Углави претензій немає.