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Голова НАБУ анонсував нові підозри нардепам

Національне антикорупційне бюро підготувало проекти підозр у справах, в яких фігурують народні депутати. Про це сказав очільник НАБУ Артем Ситник під час брифінгу в п’ятницю.


«Незважаючи на проблеми детективи і прокурори рухаються, і зараз є цікаві напрацювання по інших справах», – розповів Ситник, повідомляє Українська правда.

За його словами, підготовлені і попередньо узгоджені з прокурорами проекти підозр «по справах, де фігурують, в тому числі, народні депутати України».

«І зараз ми будемо намагатись скеровувати їх в САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - УП) для того, щоб у подальшому, можливо, навіть виходити на Верховну Раду України», – зазначив голова НАБУ.

Він нагадав, що наразі в суді знаходиться справа екс-нардепа Миколи Мартиненка, депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков ознайомлюються з матеріалами «бурштинової справи», розслідування якої завершене.

Раніше Ситник розповів, що відомство розслідує 72 справи щодо порушення правил декларування на 769 мільйонів гривень. Більшість підозрюваних – нардепи і судді.

Крім того, очільник НАБУ сказав, що звільнив двох детективів відомства через порушення присяги, але до свого заступника Гізо Углави претензій немає.


"ОБКОМ"

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10 Августа 2018 14:11

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (134)

Боже, що він несе… (9)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (1)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (1)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (53)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 