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Оккупанты ОРДО перевели всех автомобилистов на «народные бляхи»
И принялись штрафовать за авто с украинскими номерами.
Срок так называемой «обязательной регистрации транспортных средств», назначенный оккупационными властями «ДНР» истек 31 июля. Об этом говорится в сообщении «народного ГАИ», передает Остров.
Таким образом, все автомобили, зарегистрированные на оккупированной части Донецкой области должны «перерегистрироваться» и получить номерные знаки несуществующей «ДНР».
За управление транспортным средством без «республиканской бляхи» предусмотрен штраф от 340 до 1020 рублей и доставка транспортного средства на специальную площадку.
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