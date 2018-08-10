Оккупанты ОРДО перевели всех автомобилистов на «народные бляхи» И принялись штрафовать за авто с украинскими номерами.

Срок так называемой «обязательной регистрации транспортных средств», назначенный оккупационными властями «ДНР» истек 31 июля. Об этом говорится в сообщении «народного ГАИ», передает Остров. Таким образом, все автомобили, зарегистрированные на оккупированной части Донецкой области должны «перерегистрироваться» и получить номерные знаки несуществующей «ДНР». За управление транспортным средством без «республиканской бляхи» предусмотрен штраф от 340 до 1020 рублей и доставка транспортного средства на специальную площадку.

"ОБКОМ" Версия для печати 10 Августа 2018 14:45 Опубликовать Tweet







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