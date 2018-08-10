В армії України незабаром з’явиться нова гаубиця. Дівоче ім'я - «Богдана Натівна» (фото)

Україна має нову потужну зброю. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, перебуваючи на Житомирському полігоні ЗСУ.

За словами секретаря РНБО України, зараз відбуваються випробування нової 155-мм самохідної гаубиці. «Її важливими характеристиками є висока мобільність, точність, дальність, а також висока швидкість ведення вогню», - наголосив він, додавши, що спеціальними боєприпасами гаубиця може вражати ціль на відстані до 60 кілометрів, повідомляє прес-служба РНБОУ:

«О. Турчинов також зазначив, що нова самохідна гаубиця «має натівський 155-мм калібр». «Зброя такого калібру була відсутня в наших ЗСУ, її не було в радянській армії, її немає і в сучасній російській армії», - сказав cекретар РНБО України.

Він додав, що стандартам НАТО також відповідає як система управління гарматою, так і технологія її виготовлення - на українських оборонних підприємствах.

«Зброя отримала дуже гарне дівоче ім'я - «Богдана», і я раджу ворогам України добре запам'ятати його», - підсумував cекретар РНБО України».