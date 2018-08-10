Зниклий позавчора на Донбасі військовий загинув

Зниклий 8 серпня на Донбасі військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а його тіло потрапило до бойовиків.

Про це під час брифінгу 10 серпня повідомив підполковник Анатолій Стельмах.

«Стала відома доля військовослужбовця Об'єднаних сил, з яким був втрачений зв'язок під час виконання бойового завдання… він загинув, а тіло героя потрапило до рук окупантів», - сказав представник прес-центру.

За словами Стельмаха, вбитий Дмитро Український був командиром групи прикриття.

8 серпня у складі розвідувальної групи він виконував розвідувальне завдання у «сірій зоні».

Його група потрапила у засідку, а Український прийняв бій.

«Основна група почала відхід, Український разом з 19-річним побратимом, вели бій з переважаючими силами противника», - додали в ООС.

Після того, як основна група відійшла, Український «залишився посеред ворога» й наказав відходити 19-річному розвіднику.

«За мужність та героїзм в ході виконання бойового завдання Українського представлено до державної нагороди посмертно», - повідомив Стельмах.