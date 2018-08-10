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Екс-менеджера ПАТ «Укргазвидобування» Тамразова «закрили» у закритому режимі

Йому залишили право на 3 млн застави.


Суд у закритому режимі арештував на два місяці з альтернативою застави екс-першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олексія Тамразова. Про це «Українській правді» повідомив його адвокат Віталій Коломієць.

Після оголошення повного тексту ухвали, тобто після 14 серпня, Тамразов зможе вийти під заставу в 3 мільйони.

Частина засідання відбувалась у закритому режимі. «Ми наполягали на відкритому, з доступом преси, натомість прокуратура категорично заперечила», – розповів захисник.

За словами Коломійця, після того, як суд заслухав думку прокуратури та перейшов до заперечень захисту, до зали забігли люди та зірвали засідання.

«Суд оголосив технічну перерву, а потім прийняв рішення слухати в закритому режимі, хоча ми клопотали про доступ преси», – пояснив адвокат.

Він каже, що люди, які зірвали засідання, були схожі на «тітушок».

Організація С14 у Facebook написала, що «була тітушня, яка поскандувала і пішла геть», проте «на підтримку Олексія прийшло пару десятків бійців АТО та активістів С14».

9 серпня Олексія Тамразова затримали нібито під час спроби дати прокурору 200 тисяч доларів хабара. Він нібито хотів, щоб прокурор посприяв у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному діяльністю злочинної організації екс-президента Віктора Януковича.

Олексій Тамразов займав посаду першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» з 2010 по березень 2014 року.

У 2015 році він вніс заставу в розмірі 5 млн гривень за Дениса Поліщука, затриманого в рамках справи про вбивство Олеся Бузини.

Тамразов є власником видання Insider.


"ОБКОМ"

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10 Августа 2018 18:23

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (134)

Боже, що він несе… (9)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (1)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (1)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (53)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 