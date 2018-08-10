НАЗК надало Луценку привід відсвяткувати вечір п’ятниці

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Національне агентство із запобігання корупції не знайшло грубих порушень у деклараціях доходів за 2017 рік у чотирьох міністрів і генерального прокурора Юрія Луценка. Про це Українській правді повідомили у прес-службі НАЗК.

«У перевірених деклараціях не було порушень, які тягнуть на адміністративну чи кримінальну відповідальність», - зазначили у відомстві.

За словами представника відомства, були якісь дрібні недоречності у деяких деклараціях, а у деяких порушень взагалі не було.

Зазначимо, що в агентстві повністю перевірили декларації 9-ти чиновників, серед яких міністри, народні депутати, судді та генпрокурор.