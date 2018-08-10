Российского полковника-орденоносца, отдавшего приказ об обстреле пассажирского автобуса под Волновахой, разрешили осудить заочно

Суд разрешил специальное (заочное) расследование в отношении сотрудника штаба Центрального военного округа России, полковника российской армии Анатолия Синельникова по подозрению в организации артиллерийского обстрела пассажирского автобуса, произошедшего на блокпосту в Волновахе Донецкой области в январе 2015 года.

Об этом говорится в решении суда, передают Українськi Новини.

Указано, что Служба безопасности Украины в июле текущего года подала в суд ходатайство о заочном расследовании в отношении россиянина Синельникова.

В ходе досудебного расследования установлено, что он с 2008 по 2010 год занимал должность командира 28-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ (Екатеринбург).

После выхода в отставку с военной службы, с 11 февраля 2011 года по октябрь 2014 года, занимал должность военного комиссара Пензенской области (Россия).

Награжден орденом «За мужество» и ведомственными наградами ВС РФ за службу.

В ноября 2014 года Синельников был восстановлен на военной службе и переведен для дальнейшей ее прохождения в Южный военный округ Министерства обороны России.

Тогда же, выполняя приказ своего руководства, он конспиративно прибыл на оккупированную территорию Донецкой области, получил позывной «Захар» и был назначен «командиром-куратором» 5-й отдельной мотострелковой бригады самопровозглашенной «ДНР».

13 января 2015 года российский полковник с целью устрашения населения и провокации военного конфликта отдал приказ об артиллерийском обстреле блокпоста около Волновахи. Его подчиненные - боевики из реактивного дивизиона «Ангелы ада» одновременно из трех реактивных систем залпового огня «Град» выпустили 88 неуправляемых 120-мм реактивных осколочно-фугасных снарядов по блокпосту.

На указанном блокпосту одним из снарядов был поврежден пассажирский рейсовый автобус, курсирующий по маршруту Златоустовка - Донецк.

От полученных ранений 12 гражданских лиц погибли и 19 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

С 18 июля 2015 года Синельникову был предоставлен отпуск, во время которого он вернулся на территорию Российской Федерации. После отпуска он был назначен на руководящую должность в штаб Центрального военного округа ВС РФ.

27 февраля 2017 года украинские правоохранители заочно сообщили ему о подозрении, российский полковник объявлен в международный розыск.

Суд в полной мере удовлетворил ходатайство и разрешил заочное расследование в отношении Синельникова.