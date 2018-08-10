Влада Львова опинилася в анекдотичному становищі: або двері зняти, або зупинки переробляти

Трамвай і німці.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості чиновників Львівської міськради та керівництва ЛКП «Львівелектротранс» у процесі купівлі 30 уживаних трамваїв із Німеччини, інформує Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє у п'ятницю прес-служба прокуратури Львівської області, йдеться про те, що технічні характеристики куплених трамваїв не відповідають маршрутним лініях Львова і платформам зупинок.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом неналежного виконання чиновниками міськради та ЛКП «Львівелектротранс» при купівлі 30 трамваїв із Німеччини. Провадження відкрито за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 (службова недбалість). Проведення досудового розслідування доручено слідчому управлінню ГУ Національної поліції у Львівській області.

Раніше українська служба Deutsche Welle (DW) повідомляла, що коли перші трамваї прибули з Берліна до Львова наприкінці липня, з'ясувалося, що на багатьох зупинках вони не можуть відчинити двері через особливості побудованих платформ: «Двері відчиняються назовні, й на деяких зупинках платформа розташована на рівні першої сходинки трамвая. Для вирішення цієї проблеми потрібно або знижувати платформи, або різати двері».