СБУ в АР Крим перехопила російське судно з санкційного списку

Судно «Mekhanik Pogodin» на приколі – і, мабуть, надовго.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, пише ZIK:

«Співробітниками ГУ СБУ в АРК наразі виявлено та задокументовано судно «Mekhanik Pogodin» IMO 9598397 під прапором РФ, що перебуває у володінні російської компанії, яка, в свою чергу, є в санкційному списку РНБО України. Судно сьогодні зайшло в Херсонський морський торговельний порт. Упевнений, що вийде з цього порту воно не скоро. Упевнений також, що на цей раз справу нікому розвалити не вдасться. Оскільки санкційні питання та КПК речі різні - беремо справу на неухильний контроль в межах повноважень. Питання постачання нафтопродуктів суднами під прапором РФ внутрішніми водними шляхами та пов'язаних ризиків Представництво підіймало на найвищому рівні, так само як й інтенсифікацію контролю за санкційними режимами у сфері судноплавства. Радий, що є ті, хто нас чує. І таких дуже багато. Працюємо».

Нагадаємо, що в останні місяці Росія затримала в Азовському морі майже 100 суден, що йшли в українськи порти або із них.