Луценко пояснив, чому прокурори не прийшли до суду над Кернесом: вони всі одразу захворіли

Буває і таке. Мабуть, шаурмой отруїлися. Всі 19. І це вже у сьоме.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що прокурори не прийшли до суду над Геннадієм Кернесом через хворобу.

«Прокурори були хворі. А суддя не мав права йти в нарадчу кімнату без їхньої присутності», - написав він у Facebook.

Водночас він не уточнив, хто саме із 19 заявлених прокурорів були хворі та чому їх не змогли замінити їхні колеги.

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