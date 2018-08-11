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Луценко пояснив, чому прокурори не прийшли до суду над Кернесом: вони всі одразу захворіли
Буває і таке. Мабуть, шаурмой отруїлися. Всі 19. І це вже у сьоме.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що прокурори не прийшли до суду над Геннадієм Кернесом через хворобу.
«Прокурори були хворі. А суддя не мав права йти в нарадчу кімнату без їхньої присутності», - написав він у Facebook.
Водночас він не уточнив, хто саме із 19 заявлених прокурорів були хворі та чому їх не змогли замінити їхні колеги.
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