Подвоз горячей воды для жителей киевских «Теремков» будет затруднен: ДТЭК Рината все подходы к массиву перекопает

Население массива, которое с апреля этого года живет, по милости этих же энергетиков Ахметова, без доступа к горячей воде, а теперь еще и стало «частью инвестиционной программы» ДТЭК, успокаивают: «Проект строительства не предусматривает полного ограничения движения на улицах Большая Окружная и Академика Глушкова сроком на 1 год». Как будто отключение горячего водоснабжения на полгода было «предусмотрено»…

В редакцию «Обкома» поступила следующая депеша от пресс-службы «ДТЭК Киевские электросети». С целью обеспечения максимального удобства киевлян, живущих в прилегающих к месту осуществления грандиозного проекта массивах, приводим ее полностью:

«ДТЭК Киевские электросети начнут строительство высоковольтной линии «Новокиевская – Московская» 1 сентября.

1 сентября 2018 года ДТЭК Киевские электросети планируют начать строительство первой очереди высоковольтной линии «Новокиевская – Московская», необходимой для обеспечения качественным электроснабжением жителей Голосеевского и Печерского районов Киева.

Проект строительства не предусматривает полного ограничения движения на улицах Большая Окружная и Академика Глушкова сроком на 1 год. Возможно, в 2019 г. движение будет частично ограничено на некоторых полосах этих улиц на протяжении 2-3х месяцев. Компания уже получила распоряжение про временное ограничение движения транспортных средств от КГГА и находится на этапе получения разрешения на строительство от ГАСИ.

«Цель наших строительных работ – построить надежную и высокотехнологичную сеть электроснабжения для киевлян. Новая высоковольтная линия 110 кВ – стратегически важный объект для питания новой подстанции «Одесская». Эта линия станет дополнительным резервным каналом питания для жителей правого берега Киева», – отметил генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Александр Фоменко.

Напомним, строительство первой очереди высоковольтной линии «Новокиевская – Московская» является частью инвестиционной программы ДТЭК Киевские электросети на 2018 г. в размере 501 млн грн. В рамках инвестпрограммы компания также построит почти 9 км новых подземных трасс линий электропередач, реконструирует подстанцию «Позняки» и установит около 25 тыс. «умных» счетчиков. Это необходимо для того, чтобы усовершенствовать и обновить электрическую инфраструктуру города, обеспечить качественное и надежное электроснабжение его жителям».