«Пахану» Рабиновичу рекомендуют поторговать землей и в Аушвице

Бывший советский политзаключенный и диссидент, общественный деятель Семен Глузман предлагает депутату Верховной Рады Украины Вадиму Рабиновичу после продажи им земли в Бабьем Яру приобрести земельный участок в Аушвице (бывшем нацистском концлагере, известном как Освенцим).

Об этом он заявил в комментарии Українським Новинам.

«Это ужасно. Я очень расстроен. Я еще раньше писал Рабиновичу, комментируя покупку земли в Бабьем Яру, и предложил купить ему землю еще и в Аушвице. Ведь это то же самое», - сказал Глузман.

Общественный деятель уточнил, что среди еврейских организаций, как и среди других организаций, существуют фиктивные. «Есть пахан, фамилия его Рабинович. Он что, решает какие-то проблемы? Никогда и ничего! Иногда он нанимает автобусы, свозит нужных евреев со всей Украины и они за что-то голосуют. Он же им не рассказывает, что он торгует землей Бабьего Яра», - подчеркнул он.

Другие еврейские организации не могут активно противодействовать Рабиновичу, опасаясь лишиться поддержки спонсоров. «Ведь все созданные в Украине еврейские организации существуют на деньги американских негосударственных фондов, еврейских общин США, а также на деньги украинских богатых евреев. В том числе и организация (Всеукраинский еврейский конгресс) самого Рабиновича - ведь он не так богат, как он демонстрирует. А спонсоры не одобряют и пресекают конфликты среди евреев, угрожая лишить финансовой помощи», - пояснил Глузман.

Рассказывая о внутренних взаимоотношениях в еврейской общине, диссидент напомнил: «У нас уже раньше была схватка с Рабиновичем. Он тогда заявил, что купит землю для создания Еврейского общинного дома. Мы просили не выделять там землю, ведь это позорище – танцульки и буфеты в подобном месте. Мы обращались в различные госучреждения, убеждая не предоставлять Рабиновичу такую возможность. Мы спрашивали - почему так боитесь эту шушеру? Почему он на особом положении? В ответ пояснили: «Одно кривое слово против Рабиновича закончится обвинением в антисемитизме. Этим пользуются, шантажируют».

Кроме того, Глузман напомнил о нескольких судимостях народного депутата Рабиновича, а также о запрете на посещение Соединенных Штатов Америки.

Как мы уже сообщали, блогер Василий Крутчак сообщил, что депутат Рады Рабинович продал за 75 млн гривень бесплатно полученную от Киева землю, выделенную для возведения мемориала «Бабий Яр». В течение многих лет председатель Всеукраинского еврейского конгресса, нардеп Рабинович обещал построить там мемориал в память о погибших в Бабьем Яру, а потом эту землю продал.

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