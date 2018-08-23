Крымчанин Владимир Балух из застенков РФ написал украинскому народу письмо – о чести, достоинстве и автокефалии

Письмо написано Владимиром Григорьевичем вчера.

Его текст опубликовал зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз на странице в Facebook, сообщает Фокус.

Письмо датировано 22 августа. В нем Балух пожелал здоровья и ангелов-хранителей украинской армии, гражданскому обществу и духовенству.

«Сердечно благодарю всех единомышленников за счастье чувствовать себя членом большой семьи, руководствуется идеалами Правды, Чести и Достоинства», - написал Владимир Григорьевич.

Также он подчеркнул, что украинцы должны отстаивать свое право на автокефалию, поскольку «недопустимо, что внутри государства в церковной области доминирующие позиции занимает епархия церкви государства-агрессора».

«Именно сейчас, отражая очередное шовинистическое нашествие соседа-империалиста, считаю, что крайне важно приложить максимум усилий, чтобы укрепить единство общества, церкви и государства», - добавил Балух.

Напомним, в июле 2018 г. оккупанты приговорили Балуха к 5 годам тюрьмы якобы за «избиение» начальника ИВС. Ранее Владимир, задержанный в декабре 2016 г., был приговорен к 3 годам и 5 месяцам.

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