До нової голови НКРЕКП раптом дійшло: концентрація потужностей у руках Ахметова не сприяє конкуренції

Яка розумна дівчина, не то що той Дмитро «Рошен» Вовк чи голова Антимонопольного комітету: згадала, що НКРЕКП повинна «моніторити ситуацію з метою захисту споживача», а не лише вигадувати формулу «Роттердам+»…

Голова Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко побоюється змови енергокомпаній та завищення цін на електроенергію. Про це вона заявила в ефірі «Радіо НВ», повідомляє НВ Бізнес.

«Враховуючи велику концентрацію генеруючих потужностей, я побоююся, що може бути змова в сегменті, що великі підприємства можуть підвищувати свої ціни», - відзначила Кривенко.

За її словами, Нацкомісія з енергетики повинна відслідковувати ситуацію на ринку з метою захисту споживача.

«Ми спрямовані на балансування інтересів споживача, бо його крім нас як регулятора мало хто може захистити перед монополістами і враховувати його інтереси», - підкреслила Кривенко.

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