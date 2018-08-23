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Миллиарды от киевского метро поступят в венгерский офшор Фукса

Российско-украинский деятель Павел Фукс перевел ООО «Укррослизинг», которому метрополитен Киева оказался вдруг должен 2 млрд гривень, на венгерский офшор. Возможно, туда же поступят и средства от повышения платы за проезд в метро, и деньги от продажи земли в Бабьем Яре.


Венгерская инвестиционно-девелоперская компания ODELUS-Construkt Kft. (Дьёр) объявила о завершении сделки по приобретению ООО «Укррослизинг» (Киев), написало издание Budapest. Business Journal, сообщает УкрРудПром.

Согласно публикации, венгерская компания заявляет, что с приобретением 100% акций она подчеркивает свою стратегию дальнейшего инвестирования в перспективные восточноевропейские рынки и предприятия. Стороны заявили, что согласились сохранить конфиденциальность о цене покупки и другие детали сделки.

«Это приобретение представляет ключевой момент в расширении ODELUS. Мы будем внимательно наблюдать за другими перспективными компаниями в Центральной и Восточной Европе», — цитирует издание представителя ODELUS.

ООО «Укррослизинг» с уставным капиталом 52,56 млн грн. создано в ноябре 2008 года. 100% в нем принадлежит кипрской Ukrrosleasing Cyprus Limited, конечным бенефициаром которой с января 2018 года и до недавнего времени числился украинско-российский бизнесмен Павел Фукс.

Однако, согласно данным госреестра, в настоящее время конечным бенефициаром является гражданин Австрии Уве Кристиан Эшнер. По данным «Опендатабот», смена бенефициара состоялась в конце июля текущего года.

Как сообщалось, в июле 2009 года «Укррослизинг» выиграл тендер на поставку Киевскому метрополитену в лизинг 100 вагонов метро в течение 2009-2014 гг. Вагоны закупались за счет средств ЕБРР. Столичный метрополитен за период с 19 марта 2010 года по 28 февраля 2013 года получил 100 вагонов, в том числе 25 ед. производства Крюковского вагонзавода (Кременчуг Полтавской обл.), 33 ед. производства «Вагонмаш» и 42 «Метровагонмаш» (оба — РФ).

Однако в период с 2010-го по 2013 гг. Киев задолжал этой компании почти 2 млрд грн.

В ходе судебных разбирательств сторон исполнительная служба Минюста арестовала счета Киевского метрополитена, а с конца июня заблокировала работу его касс. В июле текущего года Киевский горсовет принял решение о реструктуризации 1,8 млрд грн долга КП «Киевский метрополитен» перед «Укррослизингом» за поставку вагонов.

Мэр Киева Виталий Кличко также поручил руководителю Киевского метрополитена обратиться в суд для прекращения производства в отношении метрополитена в связи с санкциями в отношении «Укррослизинга».

Ранее в Киевсовете расценивали действия «Укррослизинга» как структуры, напрямую аффилированной со страной-агрессором — Российской Федерацией, в связи с чем обращались к украинским властям с ходатайством о применении санкций в отношении «Укррослизинга».

Компания ODELUS-Construkt Kft., согласно открытой информационной базе данных, основана в январе 2015 года. Основной вид деятельности — аренда и эксплуатация арендованной недвижимости. Чистый объем компании продаж в 2017 году составил около 56 тысяч евро. В ее штате числится один человек.

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"ОБКОМ"

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23 Августа 2018 19:18

 

 

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