Суд відпустив Тамразова - шукати 20 мільйонів

 

29 августа

16:31

Українським фільмом-претендентом на «Оскара» став «Донбас»

13:49

Горячая вода в Киеве появится через неделю. Или пару недель

12:53

«Не забудемо, не пробачимо»: під посольством РФ у Києві - 366 білих хрестів (фото)

11:33

Ryanair у понеділок розпочинає польоти з України

10:25

В «дыре» на почве «гуманитарных» удобрений перегрызлись «министры»

10:03

С начала «школьного перемирия» ОБСЕ зафиксировала десятки случаев его нарушения

09:01

Україна подала запит на американські системи ППО

07:54

Доба ООС: «шкільне перемир’я» почалося з обстрілів

00:18

Предатель Украины лишился «министерского» кресла в Крыму

28 августа

23:53

Киевское «Динамо» будет играть в Лиге Европы

21:34

У влади Києва з’явилась надія, що гаряча вода зникла у місті не назавжди

21:22

ДСНС повідомила, що у Києві горів не завод, а сміття

21:09

В РФ с облегчением восприняли известие о намерении Украины расторгнуть «договор о дружбе»: можно открыто откинуть любые «моральные» химеры

19:52

Охранник, пострадавший при вооруженном нападении на Харьковский горсовет, пришел в себя

18:09

Порошенко знов згадав, що координаційного органу з питань відшкодування Росією завданих Україні збитків досі немає

17:05

Порошенко анонсував розрив «великого договору про дружбу» з агресором і засідання РНБО щодо російської блокади Азовського моря

16:35

Суд вирішив: НАБУ має розпочати розслідування щодо нардепа Антона Геращенка

16:28

Коли буде створений суд у справі «Боїнга», збитого над Донбасом, стане відомо за декілька тижнів

16:07

Названа кількість російських військових, знищених під Іловайськом у 2014 році

15:12

Тамразов знов знайшов гроші на заставу – цього разу вже 20 мільйонів

14:43

Мыколай Азиров стал на российском ТВ экспертом по «общему языку», который он так и не освоил

14:20

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов

14:11

Україна експортувала до ЄС уп'ятеро більше товарів, ніж до Росії

13:55

Росії обіцяють «дуже неприємні сюрпризи» на Генасамблеї ООН

12:36

В руководстве СНГ скорбят по поводу закрытия представительства Украины

11:45

Завтра вывозить детей за границу Украины придется по-новому

11:26

Зрадники, куми, підозрювані у злочинах: директор ДБР відмовився розглядати 27 кандидатур на керівні посади

10:56

Комісія, що обирала керівників ДБР, знищила показання «детектора брехні»

09:33

В Криму залишилося лише 7 шкіл із кримськотатарською мовою навчання, українських – жодної

08:42

Доба ООС: поранено ще двох військовослужбовців

Суд відпустив Тамразова - шукати 20 мільйонів

Печерський районний суд Києва відпустив екс-заступника голови правління «Укргазвидобування» і власника видання Insider Олексія Тамразова під заставу в майже 20,4 мільйона гривень.


Про це розповів Українській правді адвокат підозрюваного Віталій Коломієць.

«Суд відпустив Тамразова в залі судового засідання і обрав запобіжний захід у вигляді застави в майже 20 мільйонів», - сказав адвокат.

За словами адвоката, у його підзахисного є 5 днів, щоб внести гроші.

Коломієць додав, що в залі суду Тамразова хотіли взяти на поруки два народних депутата і майже 10 громадських активістів. Зокрема, нардеп Ігор Луценко з фракції ВО «Батьківщина» і Вікторія Войціцька від партії «Самопоміч».

Як повідомлялося, Генпрокуратура клопотала про арешт Тамразова з альтернативою внесення застави у 577 мільйонів гривень.

Адвокат додав, що 28 серпня суд буде розглядати апеляцію захисту Тамразова, щодо попереднього запобіжного заходу про нібито спробу дати хабар.

21 серпня Генпрокуратра вдруге затримала екс-першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, якого звинувачують у причетності до злочинної схеми заволодіння скрапленим газом організацією екс-президента Віктора Януковича та його оточення.

Його захист назвав це затримання незаконним.

9 серпня Тамразова затримали перший раз нібито під час спроби дати прокурору 200 тисяч доларів хабара.

За словами голови ГПУ Юрія Луценка, Тамразов нібито хотів, щоб прокурор посприяв у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному діяльністю злочинної організації екс-президента Віктора Януковича.

10 серпня суд у закритому режимі арештував Тамразова на два місяці з альтернативою застави в 3 млн гривень. Пізніше він вийшов з-під арешту під заставу.

Олексій Тамразов займав посаду першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» з 2010 по березень 2014 року.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

23 Августа 2018 20:29

 

 

Якій з цих фільмів, що були відібрані українським Оскарівським комітетом, найбільш заслуговує «Оскару»?

«Брама» Володимира Тихого (5)

«Вулкан» Романа Бондарчука (1)

«Донбас» Сергія Лозниці (4)

«Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва (38)

«Коли падають дерева» Марисі Нікітюк (1)

«Міф» Леоніда Кантера та Івана Яснія (4)

Жодного з цих фільмів не бачив (27)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 