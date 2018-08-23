Суд відпустив Тамразова - шукати 20 мільйонів

Печерський районний суд Києва відпустив екс-заступника голови правління «Укргазвидобування» і власника видання Insider Олексія Тамразова під заставу в майже 20,4 мільйона гривень.

Про це розповів Українській правді адвокат підозрюваного Віталій Коломієць.

«Суд відпустив Тамразова в залі судового засідання і обрав запобіжний захід у вигляді застави в майже 20 мільйонів», - сказав адвокат.

За словами адвоката, у його підзахисного є 5 днів, щоб внести гроші.

Коломієць додав, що в залі суду Тамразова хотіли взяти на поруки два народних депутата і майже 10 громадських активістів. Зокрема, нардеп Ігор Луценко з фракції ВО «Батьківщина» і Вікторія Войціцька від партії «Самопоміч».

Як повідомлялося, Генпрокуратура клопотала про арешт Тамразова з альтернативою внесення застави у 577 мільйонів гривень.

Адвокат додав, що 28 серпня суд буде розглядати апеляцію захисту Тамразова, щодо попереднього запобіжного заходу про нібито спробу дати хабар.

21 серпня Генпрокуратра вдруге затримала екс-першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, якого звинувачують у причетності до злочинної схеми заволодіння скрапленим газом організацією екс-президента Віктора Януковича та його оточення.

Його захист назвав це затримання незаконним.

9 серпня Тамразова затримали перший раз нібито під час спроби дати прокурору 200 тисяч доларів хабара.

За словами голови ГПУ Юрія Луценка, Тамразов нібито хотів, щоб прокурор посприяв у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному діяльністю злочинної організації екс-президента Віктора Януковича.

10 серпня суд у закритому режимі арештував Тамразова на два місяці з альтернативою застави в 3 млн гривень. Пізніше він вийшов з-під арешту під заставу.

Олексій Тамразов займав посаду першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» з 2010 по березень 2014 року.