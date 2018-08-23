Нашлась семья из Днепра, которую искали в Крыму несколько дней

Об этом сообщают друзья семьи в социальных сетях.

Крым.Реалии пытаются связаться с родственниками семьи, чтобы узнать подробности происходяшего.

Накануне сообщалось, что российская полиция разыскивает в Крыму семью Киливник, которая приехала на отдых из Днепра и перестала выходить на связь с родными.

По информации друзей семьи, двое взрослых с двумя детьми въехали на оккупированный полуостров 9 августа через КПВВ «Чонгар» и обратно из Крыма на материковую часть Украины не возвращались. Связь с ними пропала 10 августа, а вернуться в Днепр семья должна было вернуться 17 августа.