Формулу «Роттердам+» скасують за рік

НКРЕКП прийняла рішення скасувати формулу ціноутворення вугілля «Роттердам+» після запуску ринку електроенергії, тобто з липня 2019 року, коли всі правила встановлення оптових цін мають автоматично змінитися відповідно до цього закону.

Про це стало відомо учора під час засідання комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Окрім рішення щодо «Роттердама+», НКРЕКП на засіданні ухвалила низку нормативно-правових актів для впровадження закону України «Про ринок електричної енергії». Також скасовані нормативно правові акти, які втрачають свою актуальність після переходу до нового ринку електроенергії.

За інформацією НКРЕКП, станом на сьогодні регулятором прийнято 74 з 85 необхідних актів вторинного законодавства, що наближає повноцінну імплементацію нового ринку електричної енергії та відповідає графіку виконання вимог закону України «Про ринок електричної енергії».