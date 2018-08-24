Формулу «Роттердам+» скасують за рік

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16:31

Українським фільмом-претендентом на «Оскара» став «Донбас»

13:49

Горячая вода в Киеве появится через неделю. Или пару недель

12:53

«Не забудемо, не пробачимо»: під посольством РФ у Києві - 366 білих хрестів (фото)

11:33

Ryanair у понеділок розпочинає польоти з України

10:25

В «дыре» на почве «гуманитарных» удобрений перегрызлись «министры»

10:03

С начала «школьного перемирия» ОБСЕ зафиксировала десятки случаев его нарушения

09:01

Україна подала запит на американські системи ППО

07:54

Доба ООС: «шкільне перемир’я» почалося з обстрілів

00:18

Предатель Украины лишился «министерского» кресла в Крыму

28 августа

23:53

Киевское «Динамо» будет играть в Лиге Европы

21:34

У влади Києва з’явилась надія, що гаряча вода зникла у місті не назавжди

21:22

ДСНС повідомила, що у Києві горів не завод, а сміття

21:09

В РФ с облегчением восприняли известие о намерении Украины расторгнуть «договор о дружбе»: можно открыто откинуть любые «моральные» химеры

19:52

Охранник, пострадавший при вооруженном нападении на Харьковский горсовет, пришел в себя

18:09

Порошенко знов згадав, що координаційного органу з питань відшкодування Росією завданих Україні збитків досі немає

17:05

Порошенко анонсував розрив «великого договору про дружбу» з агресором і засідання РНБО щодо російської блокади Азовського моря

16:35

Суд вирішив: НАБУ має розпочати розслідування щодо нардепа Антона Геращенка

16:28

Коли буде створений суд у справі «Боїнга», збитого над Донбасом, стане відомо за декілька тижнів

16:07

Названа кількість російських військових, знищених під Іловайськом у 2014 році

15:12

Тамразов знов знайшов гроші на заставу – цього разу вже 20 мільйонів

14:43

Мыколай Азиров стал на российском ТВ экспертом по «общему языку», который он так и не освоил

14:20

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов

14:11

Україна експортувала до ЄС уп'ятеро більше товарів, ніж до Росії

13:55

Росії обіцяють «дуже неприємні сюрпризи» на Генасамблеї ООН

12:36

В руководстве СНГ скорбят по поводу закрытия представительства Украины

11:45

Завтра вывозить детей за границу Украины придется по-новому

11:26

Зрадники, куми, підозрювані у злочинах: директор ДБР відмовився розглядати 27 кандидатур на керівні посади

10:56

Комісія, що обирала керівників ДБР, знищила показання «детектора брехні»

09:33

В Криму залишилося лише 7 шкіл із кримськотатарською мовою навчання, українських – жодної

08:42

Доба ООС: поранено ще двох військовослужбовців

Формулу «Роттердам+» скасують за рік

НКРЕКП прийняла рішення скасувати формулу ціноутворення вугілля «Роттердам+» після запуску ринку електроенергії, тобто з липня 2019 року, коли всі правила встановлення оптових цін мають автоматично змінитися відповідно до цього закону.


Про це стало відомо учора під час засідання комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Окрім рішення щодо «Роттердама+», НКРЕКП на засіданні ухвалила низку нормативно-правових актів для впровадження закону України «Про ринок електричної енергії». Також скасовані нормативно правові акти, які втрачають свою актуальність після переходу до нового ринку електроенергії.

За інформацією НКРЕКП, станом на сьогодні регулятором прийнято 74 з 85 необхідних актів вторинного законодавства, що наближає повноцінну імплементацію нового ринку електричної енергії та відповідає графіку виконання вимог закону України «Про ринок електричної енергії».


"ОБКОМ"

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24 Августа 2018 08:26

 

 

Якій з цих фільмів, що були відібрані українським Оскарівським комітетом, найбільш заслуговує «Оскару»?

«Брама» Володимира Тихого (5)

«Вулкан» Романа Бондарчука (1)

«Донбас» Сергія Лозниці (4)

«Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва (38)

«Коли падають дерева» Марисі Нікітюк (1)

«Міф» Леоніда Кантера та Івана Яснія (4)

Жодного з цих фільмів не бачив (27)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 