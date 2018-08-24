Федеральный телеканал РФ: чего бы не скинуть ядерную бомбу на Киев?.. (видео)

Веселье в студии, улыбочки ведущих… И ни малейших опасений уголовного преследования за подобные публичные «призывы».

Российский историк Евгений Спицын признал, что Россия уже четвертый год ведет войну с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Спицын сделал такое признание в прямом эфире российского ТВ. Кроме того, он предложил один из вариантов «решения проблемы фашистского режима в Киеве».

«Обладая ядерным оружием, мы четыре года ведем войну с Украиной. Чего бы нам не скинуть всего одну бомбочку на Киев, уничтожить киевский фашистский режим? И все - проблема решена!» - заявил этот воинственный боров, подбородок которого свисает, словно пузо:

Исходя из этой «логики» и благодушной реакции собравшихся, россияне по-прежнему считают себя нашими «миролюбивыми братьями» - коль бомбу пока не сбросили на многомиллионную «колыбель православия».