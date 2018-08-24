На Одещині знов виявили «планташку» коноплі, що належить фірмі депутата-опоблоківця

Слідчі органи ще не «вкурили», чи то якісна травичка, чи «пустоцвіт», від якого майбутнім виборцям не буде жодного задоволення.

В Одеській області виявили велику плантацію конопель на території аграрно-рибогосподарського кооперативу «Придунайська нива», який очолює депутат Одеської облради від «ОпоБлоку» Анатолій Чередниченко. Як повідомляє Думская з посиланням на дані поліції, плантацію виявили 6 серпня біля села Кислиця Ізмаїльського району.

«Придунайська нива» орендує земельну ділянку у держави.

Під час обшуку, санкціонованого Ізмаїльським міськрайонним судом, правоохоронці вилучили понад 75 тисяч кущів рослин коноплі.

(фото – «Думская»)

Росли посіви смугою шириною близько 15 метра вздовж каналу біля зарощів очерету, їхня загальна площа сягала 2 га. Також поліція вилучила трактор, який використовували для збору врожаю.

Обшук завершили 17 серпня. Суд заарештував вилучені рослини і техніку.

«За результатами експертизи стане відомо, чи є вилучені рослини роду Cаnnabis наркомісткими, після чого буде ухвалено рішення про пред'явлення підозри особам, які займалися вирощуванням цих посівів», - повідомляє ЗМІ.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від 500 і більше рослин або ж конопель в кількості від 50 і більше рослин), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Наприкінці вересня 2017 року на території цього ж рибо-аграрного підприємства було виявлено плантацію конопель площею близько 1,5 га. У цій справі досі триває досудове розслідування.