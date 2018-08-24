Президент: «Ми сповнені рішучості покласти край залежності від російської церкви – церкви, яка освячує гібридну війну Путіна проти України»

 

29 августа

16:31

Українським фільмом-претендентом на «Оскара» став «Донбас»

13:49

Горячая вода в Киеве появится через неделю. Или пару недель

12:53

«Не забудемо, не пробачимо»: під посольством РФ у Києві - 366 білих хрестів (фото)

11:33

Ryanair у понеділок розпочинає польоти з України

10:25

В «дыре» на почве «гуманитарных» удобрений перегрызлись «министры»

10:03

С начала «школьного перемирия» ОБСЕ зафиксировала десятки случаев его нарушения

09:01

Україна подала запит на американські системи ППО

07:54

Доба ООС: «шкільне перемир’я» почалося з обстрілів

00:18

Предатель Украины лишился «министерского» кресла в Крыму

28 августа

23:53

Киевское «Динамо» будет играть в Лиге Европы

21:34

У влади Києва з’явилась надія, що гаряча вода зникла у місті не назавжди

21:22

ДСНС повідомила, що у Києві горів не завод, а сміття

21:09

В РФ с облегчением восприняли известие о намерении Украины расторгнуть «договор о дружбе»: можно открыто откинуть любые «моральные» химеры

19:52

Охранник, пострадавший при вооруженном нападении на Харьковский горсовет, пришел в себя

18:09

Порошенко знов згадав, що координаційного органу з питань відшкодування Росією завданих Україні збитків досі немає

17:05

Порошенко анонсував розрив «великого договору про дружбу» з агресором і засідання РНБО щодо російської блокади Азовського моря

16:35

Суд вирішив: НАБУ має розпочати розслідування щодо нардепа Антона Геращенка

16:28

Коли буде створений суд у справі «Боїнга», збитого над Донбасом, стане відомо за декілька тижнів

16:07

Названа кількість російських військових, знищених під Іловайськом у 2014 році

15:12

Тамразов знов знайшов гроші на заставу – цього разу вже 20 мільйонів

14:43

Мыколай Азиров стал на российском ТВ экспертом по «общему языку», который он так и не освоил

14:20

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов

14:11

Україна експортувала до ЄС уп'ятеро більше товарів, ніж до Росії

13:55

Росії обіцяють «дуже неприємні сюрпризи» на Генасамблеї ООН

12:36

В руководстве СНГ скорбят по поводу закрытия представительства Украины

11:45

Завтра вывозить детей за границу Украины придется по-новому

11:26

Зрадники, куми, підозрювані у злочинах: директор ДБР відмовився розглядати 27 кандидатур на керівні посади

10:56

Комісія, що обирала керівників ДБР, знищила показання «детектора брехні»

09:33

В Криму залишилося лише 7 шкіл із кримськотатарською мовою навчання, українських – жодної

08:42

Доба ООС: поранено ще двох військовослужбовців

Президент: «Ми сповнені рішучості покласти край залежності від російської церкви – церкви, яка освячує гібридну війну Путіна проти України»

Президент Петро Порошенко під час участі у параді до Дня Незалежності вкотре наголосив на важливості для України отримання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви.


«Не може бути вільним тіло, коли душа – в полоні. Нехай сьогодні нас почують у Константинополі, в Москві та Ватикані. Ми маємо твердий намір розрубати останній вузол, яким імперія відчайдушно намагається нас прив’язати до себе. Ми сповнені рішучості покласти край протиприродному та неканонічному перебуванню вагомої частини нашої православної спільноти у залежності від російської церкви. Церкви, яка освячує гібридну війну Путіна проти України, яка день і ніч молиться за російську владу і за військо – теж російське», - підкреслив П. Порошенко, повідомляє його офіційний сайт.

Президент нагадав, що Хрещення прийшло в Україну від Константинопольської Церкви-Матері і саме з Києва розійшлося широкими просторами Східної Європи: «Українське християнство має понад тисячолітню історію, власну богословську, літургійну і церковну традицію. Зараз, коли ми відновили і захистили державну незалежність України із столицею в Києві, немає жодних причин для того, щоб серед інших помісних Православних Церков не було рівної їм Помісної Православної Церкви України».

За його словами, питання Томосу про автокефалію для Православної Церкви України виходить далеко за межі релігійного. «Воно з того ж ряду, що зміцнення армії; що захист мови; що боротьба за членство в Євросоюзі та НАТО. Це – ще один стратегічний орієнтир на нашому історичному шляху. Це – вагома складова нашої незалежності», - сказав президент.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

24 Августа 2018 12:37

 

 

Якій з цих фільмів, що були відібрані українським Оскарівським комітетом, найбільш заслуговує «Оскару»?

«Брама» Володимира Тихого (5)

«Вулкан» Романа Бондарчука (1)

«Донбас» Сергія Лозниці (4)

«Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва (38)

«Коли падають дерева» Марисі Нікітюк (1)

«Міф» Леоніда Кантера та Івана Яснія (4)

Жодного з цих фільмів не бачив (27)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 