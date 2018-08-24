Президент: «Ми сповнені рішучості покласти край залежності від російської церкви – церкви, яка освячує гібридну війну Путіна проти України»

Президент Петро Порошенко під час участі у параді до Дня Незалежності вкотре наголосив на важливості для України отримання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви.

«Не може бути вільним тіло, коли душа – в полоні. Нехай сьогодні нас почують у Константинополі, в Москві та Ватикані. Ми маємо твердий намір розрубати останній вузол, яким імперія відчайдушно намагається нас прив’язати до себе. Ми сповнені рішучості покласти край протиприродному та неканонічному перебуванню вагомої частини нашої православної спільноти у залежності від російської церкви. Церкви, яка освячує гібридну війну Путіна проти України, яка день і ніч молиться за російську владу і за військо – теж російське», - підкреслив П. Порошенко, повідомляє його офіційний сайт.

Президент нагадав, що Хрещення прийшло в Україну від Константинопольської Церкви-Матері і саме з Києва розійшлося широкими просторами Східної Європи: «Українське християнство має понад тисячолітню історію, власну богословську, літургійну і церковну традицію. Зараз, коли ми відновили і захистили державну незалежність України із столицею в Києві, немає жодних причин для того, щоб серед інших помісних Православних Церков не було рівної їм Помісної Православної Церкви України».

За його словами, питання Томосу про автокефалію для Православної Церкви України виходить далеко за межі релігійного. «Воно з того ж ряду, що зміцнення армії; що захист мови; що боротьба за членство в Євросоюзі та НАТО. Це – ще один стратегічний орієнтир на нашому історичному шляху. Це – вагома складова нашої незалежності», - сказав президент.