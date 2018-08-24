Товарообіг України із США за рік зріс на 70%

Про це сказав президент України на початку зустрічі з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном у Києві в п'ятницю.

«Наш товарообіг дещо більше ніж за рік зріс на 70%. Жодна країна світу не демонструє такого зростання… Це і американське вугілля на українських станціях, це і американське ядерне паливо, це і інвестиції у будівництво заводу з ядерних сховищ, і американські аграрні інвестиції, і контракт з General Electric. Мені приємно, що вугілля з Пенсильванії везуть локомотиви з Пенсильванії», - сказав Петро Порошенко і додав, що він переконаний: існують можливості для подальшого розширення співпраці із США.