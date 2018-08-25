Представители ОБСЕ поговорили с экипажем задержанного в Херсоне российского судна

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провела встречу с экипажем российского «Механика Погодина».

Об этом говорится в сообщении на сайте компании-владельца судна, передает РБК-Украина.

Сообщается, что делегация миссии ОБСЕ смогла посетить место швартовки танкера. Также сообщается, что они отказались от посещения судна, так как их мандат распространяется только на территорию Украины.

В компании отметили, что экипаж обеспечен продуктами питания и медикаментами, у моряков есть возможность покидать в случае необходимости судно, а также в любое время связываться с родственниками и близкими.

Напомним, 21 августа ОБСЕ пожаловалась на недопуск к задержанному в Херсоне российскому судну. Наблюдатели пытались попасть в порт, чтобы выяснить детали его задержания, однако сотрудник Службы безопасности Украины заявил о необходимости предварительного разрешения порта на доступ к «Механику Погодину».

До этого стало известно, что российский корабль «Механик Погодин» на три года заблокирован в порту Херсона ввиду того, что судовладелец находится под санкциями.