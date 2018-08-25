«Hам гадят в мозг, а Ахметов возит уголь с соседнего двора»: об «отмене» формулы «Роттердам+»

Об одной предпраздничной PR-кампании.

Журналист Денис Бигус (телепрограмма «Наші гроші з Денисом Бігусом») оценил сюрприз с пресловутой формулой «Роттердам+», который подкинули публике на днях. Цитируем Facebook Denys Bihus c некоторыми сокращениями:

«Сдается мне, Тотошка, нам с…т в мозг....»

Прямо сейчас по новостным лентам несется шквал заголовков «НКРЭКП отменила Роттердам+». Праздник, чепчики, матросы целуют медсестер...

Но ты не верь, бро… Тебя на…ют, пользуясь тем, что ты не читаешь дальше заголовка.

Что такое Роттердам+ все помнят? Это когда в стоимость электричества, которое производит Ахметов закладывают стоимость угля в порту Роттердама (дорого), а сам Ахметов жжет уголь с соседнего двора (дешевый).

Эту схему по поддержке одного олигарха запулило НКРЭКП (Вовка помнишь, да?) тройку лет тому. И с тех пор мы все скидываемся на икорку одному Ахметову со скоростью миллиард в месяц.

Год тому приняли большой закон, который вообще меняет правила на рынке электричества. Комплексно его перестраивает. И Роттердам+ исчезает. Только произойдет это летом 2019-го.

То есть, этот закон неспешно давал Ахметову два года на доение (24 миллиарда).

Сейчас НКРЭКП подписал протокольную бумажку, которая не решает ничего (потому что решает в этом случае закон), о том что «ну да в соответствии с этим законом Роттердам+ в 2019-м исчезнет». Это ни о чем вообще от слова совсем. Это не отмена, это фуфло чуть больше чем полностью. Потому что Ахметов еще год будет подчищать наши карманы.

Но почему же в новостных лентах столько радости?

У меня есть тебе немножко конспирологии.

Мне тут рассказывают, что эти новости - джинса. В смысле, поставлено по разнарядочке за монеточку (я не говорю всеми, тут только пни, а дальше народ друг у друга покопипастит).

Без разнарядочки они тоже имеют право существовать, конечно. В скучном формате «НКРЭКП приняло постановление о приведении ряда нормативных актов в соответствие с законом о регулировании рынке электроэнергии»... Ну то есть в том формате, в котором хрен кто их бы заметил.

Для почему оно выглядит как «СВЯТО-СВЯТО-ПЕРЕМОГА!!!АДЫНАДЫН» у меня есть еще конспирологии.

Во-первых, кто-то аккурат под праздник получит электоральных баллов и симпатий (тут картинка с философираптором о «кто бы это мог быть, кто??»).

Во-вторых, в ВР есть законопроект об отмене формулы Роттердам+. Не в смысле «через год, когда мы скормим Ахметову еще 12 миллиардов», а прям сразу. И теперь всем, поднимающим вопрос об «отмене Роттердам+» можно говорить:

- Ты чо, дебил, новости не смотреть? Все отменили уже!

Все довольны. Все прям очень довольны. Кто-то на процентные пункты подросшего рейтинга. Кто-то на еще год миллиард/месяц в карман».

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