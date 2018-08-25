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«Hам гадят в мозг, а Ахметов возит уголь с соседнего двора»: об «отмене» формулы «Роттердам+»

Об одной предпраздничной PR-кампании.


Журналист Денис Бигус (телепрограмма «Наші гроші з Денисом Бігусом») оценил сюрприз с пресловутой формулой «Роттердам+», который подкинули публике на днях. Цитируем Facebook Denys Bihus c некоторыми сокращениями:

«Сдается мне, Тотошка, нам с…т в мозг....»

Прямо сейчас по новостным лентам несется шквал заголовков «НКРЭКП отменила Роттердам+». Праздник, чепчики, матросы целуют медсестер...

Но ты не верь, бро… Тебя на…ют, пользуясь тем, что ты не читаешь дальше заголовка.

Что такое Роттердам+ все помнят? Это когда в стоимость электричества, которое производит Ахметов закладывают стоимость угля в порту Роттердама (дорого), а сам Ахметов жжет уголь с соседнего двора (дешевый).

Эту схему по поддержке одного олигарха запулило НКРЭКП (Вовка помнишь, да?) тройку лет тому. И с тех пор мы все скидываемся на икорку одному Ахметову со скоростью миллиард в месяц.

Год тому приняли большой закон, который вообще меняет правила на рынке электричества. Комплексно его перестраивает. И Роттердам+ исчезает. Только произойдет это летом 2019-го.

То есть, этот закон неспешно давал Ахметову два года на доение (24 миллиарда).

Сейчас НКРЭКП подписал протокольную бумажку, которая не решает ничего (потому что решает в этом случае закон), о том что «ну да в соответствии с этим законом Роттердам+ в 2019-м исчезнет». Это ни о чем вообще от слова совсем. Это не отмена, это фуфло чуть больше чем полностью. Потому что Ахметов еще год будет подчищать наши карманы.

Но почему же в новостных лентах столько радости?

У меня есть тебе немножко конспирологии.

Мне тут рассказывают, что эти новости - джинса. В смысле, поставлено по разнарядочке за монеточку (я не говорю всеми, тут только пни, а дальше народ друг у друга покопипастит).

Без разнарядочки они тоже имеют право существовать, конечно. В скучном формате «НКРЭКП приняло постановление о приведении ряда нормативных актов в соответствие с законом о регулировании рынке электроэнергии»... Ну то есть в том формате, в котором хрен кто их бы заметил.

Для почему оно выглядит как «СВЯТО-СВЯТО-ПЕРЕМОГА!!!АДЫНАДЫН» у меня есть еще конспирологии.

Во-первых, кто-то аккурат под праздник получит электоральных баллов и симпатий (тут картинка с философираптором о «кто бы это мог быть, кто??»).

Во-вторых, в ВР есть законопроект об отмене формулы Роттердам+. Не в смысле «через год, когда мы скормим Ахметову еще 12 миллиардов», а прям сразу. И теперь всем, поднимающим вопрос об «отмене Роттердам+» можно говорить:

- Ты чо, дебил, новости не смотреть? Все отменили уже!

Все довольны. Все прям очень довольны. Кто-то на процентные пункты подросшего рейтинга. Кто-то на еще год миллиард/месяц в карман».

СМ. ТАКЖЕ: До нової голови НКРЕКП раптом дійшло: концентрація потужностей у руках Ахметова не сприяє конкуренції


"ОБКОМ"

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25 Августа 2018 13:04

 

 

Якій з цих фільмів, що були відібрані українським Оскарівським комітетом, найбільш заслуговує «Оскару»?

«Брама» Володимира Тихого (5)

«Вулкан» Романа Бондарчука (1)

«Донбас» Сергія Лозниці (4)

«Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва (38)

«Коли падають дерева» Марисі Нікітюк (1)

«Міф» Леоніда Кантера та Івана Яснія (4)

Жодного з цих фільмів не бачив (27)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 