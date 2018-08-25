В ОРЛО торжество: там будет временно жить Кабанге Лотусу Нкулу

Гражданин Конго получил такое «образование» в «отдельных районах Луганской области», что решил получить и разрешение на временное проживание – первое за годы оккупации.

Разрешение иностранному гражданину Кабанге Лотусу Нкулу торжественно вручил «заместитель министра внутренних дел ЛНР» Михаил Параскеев, передает РИА «Новости».

Документ выдается на три года. Он дает те же «права и обязанности», что есть и у людей, проживающих на оккупированной территории, исключая «избирательное право».

Сообщается, что Кабанге Лотусу Нкулу приехал в «ЛНР» из Конго получать образование и решил там остаться.