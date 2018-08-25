Французький винороб поскаржився президенту України – і йому підпалили 20 га виноградників

В Одеській області у п'ятницю ввечері підпалили виноградники французького винороба Крістофа Лакарена, який виробляє вино у Шабо.

Як повідомив Лакарен у Facebook в суботу, вже згоріло 20 га виноградників, інформує Українська правда.

«Президенте Порошенко! 4 липня в готелі «Інтерконтиненталь» у Києві після бізнес-форуму я говорив з Вами про проблему рейдерів землі, які хочуть зруйнувати мої виноградники і мою офіційну виноробну компанію. Ви попросили у мене візитку і запевнили мене, що проблему буде розглянуто», - зазначив винороб.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року французький винороб Христоф Лакарен заявив, що по території його подвір'я на Одещині стріляли.

У листопаді 2016 року невідомі на бульдозері знищили виноградники Лакарена у Шабо.

Французький винороб Крістоф Лакарен понад 10 років мешкає у н.п. Шабо. Плантації виноградників частково перебувають на його землі, частково - на орендованій з 2007 року, саме за орендовану ділянку і тривають земельні суперечки.