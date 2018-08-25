«Вежливый» лысый человечек: австрийская невеста-министр никак не ожидала, что Путин к ней на свадьбу припрется

Вот так вот брякнешь что-нибудь из любезности, «по-братски»: а тут тебе и вождь Кремля, и банда казаков. И начнется: танцы под «ойся, ты ойся, ты меня не бойся», скандалы в семье, конфликты в мире, забота о правах русскоязычных обитателей Вены…

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль публично прокомментировала присутствие президента РФ Владимира Путина на собственной свадьбе. Об этом она заявила в эфире австрийской радиостанции «О1», сообщает издание Kurier.

Кнайсль рассказала, что не имеет каких-либо близких отношений с Путиным, а его приглашение на свадьбу было «совершенно спонтанным» шагом.

В начале июня министр пригласила на свадьбу коллег по правительству и президента Австрии, поскольку «так положено». На приеме 5 июня, когда российский президент находился с визитом в Вене, Кнайсль спонтанно решила его пригласить, чтобы «познакомить с женихом».

По ее словам, о согласии Путина прибыть на свадьбу она узнала 19 июня, хотя совсем на это «не надеялась».

Она также отвергла критику относительно ее легкого поклона Путину во время танца. По словам Кнайсль, «если вы видели открытие бала, вы всегда видели, что в конце делается книксен».

«Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном», - пояснила она. Министр выразила удивление, что некоторые комментаторы увидели в этом некий «акт подчинения, падение на колени».

Также Кнайсль не считает, что присутствие Путина на ее свадьбе каким-то образом повредила внешнему имиджу Австрии.

Напомним, 18 августа Путин присутствовал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль в Вене. Его визит вызвал волну критики в стране.

Представитель австрийского МИД назвал приезд президента России рабочим визитом и отметил, что это «личный визит на частный праздник, с которого не следует делать вывод об изменении внешнеполитической позиции Австрии».