Доба ООС: вночі було тихо, втрат немає

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 26 серпня говориться:

«Упродовж минулої доби, 25 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася досить напруженою, проте цілком контрольованою.

Противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 7 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Російські окупанти вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Зайцеве, Південне, Шуми, Залізне, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Світлодарському – біля Луганського, на Горлівському напрямку – в районах населених пунктів Зайцеве та Південне, і на Донецькому напрямку – поблизу Авдіївки противник застосовував міномети. Військовослужбовці Об’єднаних сил відбили атаку ворога та залишились на займаних позиціях.

Упродовж минулої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил допущено не було.

Ніч пройшла без обстрілів наших позицій з боку противника.

За даними розвідки, за минулу добу 1 окупанта знищено, ще 3 отримали поранення».