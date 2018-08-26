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Гроші люблять швидкість: у Києві перекинувся фургон інкасаторів
У центрі Києва в результаті аварії перекинувся інкасаторський автобус, в аварії постраждала одна людина.
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
Повідомляється, що інцидент стався на перехресті вулиць Федорова і Антоновича. В результаті зіткнення легкового «Фольксвагена» та інкасаторського мікроавтобуса останній перекинувся. В ДТП постраждала одна особа.
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