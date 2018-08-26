Виступ Софії Ротару на корпоративі у РФ завершився в реанімації

Співачка потрапила в реанімацію в Уфі.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на російський портал Ufa1.

«Співачку помістили в реанімацію, зараз за її життя борються уфімські лікарі», — сказало джерело порталу.

Ротару знаходиться в свідомості. Їй надається вся необхідна медична допомога.

За даними порталу, співачку доставили в одну з лікарень Уфи учора близько 23.00.

Співробітникам медичної установи заборонили говорити про те, що Ротару знаходиться в реанімації. Наголошується, що для надання необхідної допомоги були викликані «кращі» лікарі, а також підготовлені «спеціальні умови».

Також повідомляється, що у Ротару не було запланованих концертів в Уфі — вона виступала на одному з корпоративів. Стан співачки погіршилося до кінця виступу, після чого їй викликали карету швидкої допомоги і екстрено госпіталізували. Інформація про стан здоров'я співачки в даний момент уточнюється.