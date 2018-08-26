День шахтаря Порошенко святкує на Донбасі - у прифронтовій Авдіївці

У неділю Петро Порошенко бере участь в урочистому запуску газопроводу високого тиску від смт. Очеретяного до Авдіївки (Донецька область).

У Twitter.com/poroshenko президент написав:

«Я сьогодні в Авдіївці не лише для того, щоб привітати з 27-ою річницею Незалежності. Увесь світ разом з Україною мав змогу переконатися, як змінилася держава, змінилися Збройні Сили, змінилися обличчя людей, які брали участь у параді 24 серпня. Символом змін має стати і Авдіївка.

Важко уявити, щоб у 21 столітті посеред Європи мешканців 20-титисячного міста російсько-окупаційні війська намагалися приректи до холодної смерті, намагалися лишити мешканців без газу та електропостачання. Щоб люди втекли звідси, щоб тут не було України.

Я дякую кожному мешканцю, що вони відмовилися залишити рідну землю. Коли людям запропонували евакуацію, лише декілька дітей поїхало. Авдіївка – це українська земля. Тоді я пообіцяв: тут буде стабільне електропостачання, тут у 2018 році буде незалежний від окупованих територій газ

З Авдіївки звертаюся до українців на окупованих територіях: вірте, український прапор, український герб, влада української держави точно повернуться на кожний клаптик окупованої землі».